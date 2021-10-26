新北將辦國際智慧城市論壇 分享科技防疫、零碳經濟

新北將於11月5日舉辦「新北市國際智慧城市線上論壇」，並聚焦「科技防疫」與「零碳經濟」，屆時除國內產官學專家，還將同步雙軌進行台日雙邊城市交流會議，盼分享新北今年智慧防疫成功之際，也能連結更多國際資源與能量，歡迎民眾報名參與。

新北持續朝智慧城市邁進，市府將於11月5日舉辦「新北市國際智慧城市線上論壇」，並邀請國內外各領域產、官、學專家分享相關實務經驗，論壇期間還將同步雙軌進行台日雙邊城市交流會議。

研考會指出，本次論壇論壇聚焦「科技防疫」與「零碳經濟」兩大主題，期待透過多邊交流連結更多資源、注入更大能量，加速新北市政府邁向智慧城市的腳步。

研考會說明，本次論壇重量級講者包括台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙、資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長劉鏡清、華電聯網副總經理鄭炤仁博士、捷睿智能股份有限公司智能安控部資深副總羅健誠、ICF主席暨創辦人 John G. Jung、工研院綠能與環境研究所所長王人謙、財團法人中華經濟研究院諮詢委員許志義、T-RECs.ai創辦人暨CEO Kang Jen Wee、中華大學解鴻年副校長等。

另外，下午的台日交流場次將邀請日本PwC Consulting LLC處長佐野慎太郎（Shintaro Sano）與協理内藤陽（Akira Naito），分享台日雙方對智慧城市能源轉型策略及能源發展的應用。

研考會強調，台灣在今年5月爆發本土疫情，新北除導入科技防疫，更引進各種先進智慧資源，驅動社會數位轉型，以維持市政體系及醫療體系順利運轉，如今疫情已受控制，幾無新增案例。

此外，新北於今年4月宣布「零碳翻轉、新北先行」計畫，結合產業、學界、NGO與民眾的力量，規劃零碳藍圖，以達成2050年淨零碳目標，實踐永續城市願景。