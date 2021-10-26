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當土地公鄰居 新北行政執行署拍賣18筆烘爐地土地

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

法務部行政執行署新北分署明天下午3時將拍賣位於新北市中和區烘爐地的土地18筆，其中一筆佔地面積最大高達1506.45坪，底價4億7454萬元，歡迎民眾踴躍競標。新北分署另指出，11月2日將另舉辦「123拍賣」，針對動產、不動產進行拍賣。

新北分署指出，明天將拍賣的18筆土地位於烘爐地土地公廟山腳下，原主從事祭祀公業，因積欠地價稅多達五千多萬元無力繳納，被移送新北分署執行。

新北分署指出，該18筆土地已拍賣多年，其中最大1 筆廣達1506.45坪，底價經重新估價，以4億7454萬元，其餘17筆土地之底價自數萬元至上千萬元不等。

下月2日，新北分署將另外舉辦「123拍賣」，拍賣多筆動產、不動產，包括不定底價第 2 次拍賣馬自達轎車、納智捷轎車，採當場以現金或信用卡刷卡繳足價金，於過戶時另自負車輛滯欠稅、費及罰鍰。

新北分署另指出，有一座落蘆洲地區的17坪土地，鄰近「謝隱公」廟祠，因原主死亡滯納遺產稅，將進行第2次拍賣，底價360萬元，有意累積功德民眾可以考慮參與競標。

新北市知名景點「烘爐地」下方18筆土地將於明天在行政執行署新北分署進行拍賣。圖／新北分署提供
新北市知名景點「烘爐地」下方18筆土地將於明天在行政執行署新北分署進行拍賣。圖／新北分署提供
位於蘆洲地區的17坪土地將於下月2日進行拍賣，土地鄰近當地廟祠「謝隱公」。圖／新北分署提供
位於蘆洲地區的17坪土地將於下月2日進行拍賣，土地鄰近當地廟祠「謝隱公」。圖／新北分署提供

法務部

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