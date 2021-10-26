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板橋區公所忙防疫不忘送暖 30日為9130戶弱勢發愛心米

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
板橋區公所去年發放愛心米，也不少民眾擔任志工協助。圖／板橋區公所提供
板橋區公所去年發放愛心米，也不少民眾擔任志工協助。圖／板橋區公所提供

板橋區公所在防疫期間不忘關懷弱勢，區長范姜坤火表示，板橋區公所已經連14年辦理愛心米活動，今年準備9萬5830公斤愛心米發放，預計可受惠弱勢高達9130戶，請有需要的民眾於30日當天在全區7個據點擇一領取，並準備好相關證件及落實防疫措施，以利加速發放流程。

為表達對弱勢家庭的關懷，板橋區公所過去長年發放愛心米，范姜坤火表示，今年已為連續第14年愛心米活動，設籍區內的低收入戶每戶可領取25公斤白米；中低收、弱勢兒少、中低老人、中低身障等則為每戶15公斤，預計受惠的弱勢家庭高達9130戶。

范姜坤火說明，公所將於30日上午8時至下午4時在全區7個據點同步發放9萬5830公斤的愛心米，且動員里內志工、公所同仁計175位協助，對於行動不便或年長者將由志工協助搬運，好讓過程圓滿順利，而愛心米領取通知單也已於10月18日寄發。

范姜坤火指出，公所每年2次向農糧署北區分署申請米糧，上半年因疫情考量取消辦理活動一次，而他也提醒這次領米民眾，農糧署加工米糧包裝上均有透氣孔，保存期限2至3個月，領回的愛心米不宜久放，短期內若未能食用完畢記得冷藏於冰箱或冷凍櫃。

范姜坤火強調，現在仍在疫情期間，公所會加強宣導領米民眾落實防疫措施，包含全程配戴口罩、測量體溫及保持防疫距離，以降低病毒傳播機會。另為也提醒，活動當天請民眾務必攜帶通知單及有福利身分之身分證正本領取，以方便加速發放流程，若有相關問題也可洽2968-6911分機612社會課蔡小姐。

板橋區愛心米發放地點：

1.板橋區公所（板橋區府中路30號）

2.接源堂（板橋區光正街52號）

3.莊敬公園市民活動中心（板橋區民生路2段120號）

4.民生公園市民活動中心（板橋區民生路1段30-1號）

5.五權公園市民活動中心（板橋區廣權路130號）

6.歡園市民活動中心（板橋區大觀路1段38巷1-7號）

7.崑崙公園市民活動中心（板橋區大觀路3段240號）

板橋區公所去年發放愛心米，不少需要幫助的民眾前來領米。圖／板橋區公所提供
板橋區公所去年發放愛心米，不少需要幫助的民眾前來領米。圖／板橋區公所提供
板橋區公所去年發放愛心米，不忘落實防疫措施。圖／板橋區公所提供
板橋區公所去年發放愛心米，不忘落實防疫措施。圖／板橋區公所提供

愛心 疫情 弱勢家庭

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