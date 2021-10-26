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公總取消機車專用道 盼改善關渡大橋壅塞

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
公路總局表示，會取消機車專用道、增設30米長變換車道白線，提醒用路人提前變換車道。圖／公路總局提供
公路總局表示，會取消機車專用道、增設30米長變換車道白線，提醒用路人提前變換車道。圖／公路總局提供

淡水關渡大橋銜接五股、淡水通勤車流，但用路人常在接近匝道分流處才變換車道，造成車流交織嚴重，時常發生交通事故，公路總局表示，會取消機車專用道、增設30米長變換車道白線，提醒用路人提前變換車道。

為改善車流下橋動線，公路總局以五股端上關渡大橋為例，除取消機車專用道及地面雙白線，改成分向分流方式，另外也增設30米長的變換車道白線，加上日前設置的雙主柱護欄分隔，期盼達到降低事故追撞、避免用路人違規變化車道及建立汽機車混合車道行車觀念。

此外，公路總局也將設置槽化線縮減過寬車道，避免發生車輛併行狀況，另有用路人反映橋面設置路牌不明顯，會與雙主柱反光條及夜光照明提醒等一併改善，也會於但將大橋通車後評估替代使用率，研議關渡大橋改建工程。

公路總局中和工務段長游旻達坦言，關渡大橋是鋼構橋加上拱橋組合，如要重建工程浩大，想拓勘車道也有難度，若淡江大橋無法紓解壅塞車潮，才會來討論這塊。

除了淡水外，靠近關渡大橋的三重、五股端，每逢交通尖峰必會塞車。新北市交通局表示，從下台64線到成泰路103縣道往關渡大橋、竹圍一帶，因為沒有替代道路，車流量又多，不論平、假日都很壅塞，市府從去年開始跟交通部爭取經費，設置多元平台，以智慧科技監測路廊，可從路口用eTag偵測車流多寡消長，透過動態偵測，適時調整交通號誌，用路人通勤時間減少約15%。

交通局說，目前從台2線往北海岸沒有替代道路，因淡江大橋尚未完工，蓋好後會紓解部分車潮，但也希望淡海道路也能盡快通過並施工，車流才不會壅塞在此處。

公路總局中和工務段長游旻達坦言，關渡大橋是鋼構橋加上拱橋組合，如要重建工程浩大，想拓勘車道也有難度，若淡江大橋無法紓解壅塞車潮，才會來討論這塊。圖／公路總局提供
公路總局中和工務段長游旻達坦言，關渡大橋是鋼構橋加上拱橋組合，如要重建工程浩大，想拓勘車道也有難度，若淡江大橋無法紓解壅塞車潮，才會來討論這塊。圖／公路總局提供

車道 淡水

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