北捷回饋金過期無法領 議員：「常客優惠」美意打折

台北捷運公司去年2月起取消持電子票證搭捷運的8折優惠，改為「常客優惠」，依據搭乘次數提供打七折至九折不等的現金加值回饋，但議員許家蓓指出，若一年期限內未搭捷運，回饋金即過期無法領取，統計至10月，有19.2萬張卡的回饋金過期，總金額1299萬元，希望北捷能有其他方式，讓民眾領回饋金；北捷表示會再評估研議。

北捷常客優惠每月搭車11次以上始可累積優惠，捷運公司會依據搭乘次數提供10%至30%不等的現金回饋。當月累積之回饋金，乘客於下個月刷閘門即會自動加值至民眾悠遊卡。許家蓓指出，原本常客優惠的加值有效期限為六個月，亦即若民眾六個月內未搭捷運，回饋金則會過期無法領取，之後將六個月期限延長至一年，但至今仍然有19.2萬張卡的回饋金過期。

許家蓓指出，目前捷運公司通知乘客領取回饋金的方式是透過「台北捷運GO」的APP通知會員，但該APP從104年7月上線迄今，雖然有236萬次的下載，但加入會員之人數卻只有41萬人，不到五分之一，這樣要如何通知更廣大的捷運族領取回饋金？

許家蓓說，且過期未領，可能是受疫情影響，捷運公司必須拿出誠意，積極了解民眾未領回饋金之原因，以及不願意加入捷運APP會員之原因。並且評估除了刷閘門自動加值之外，是否有其他方式能讓民眾領回饋金，才能達到捷運公司當初推行此制度的美意。

北捷總經理黃清信指出，如果是常客，不會有這麼長的時間沒有使用捷運，有可能是卡片遺失，或是搬家離開大台北 地區，或改變交通工具，但只要一年內使用就會加值回去。但也會鼓勵加入會員，若有電話可以發簡訊通過，App內也有很多乘車、優惠資訊。

許家蓓指出，北捷若只宣傳常客優惠累積方式，卻沒有宣傳有期限，對民眾來說是資訊不對等，且回饋金過期，可能是受今年疫情影響。對此，黃清信表示，會評估除了刷閘門自動加值之外，是否有其他方式能讓民眾領回饋金，至於回饋受疫情影響而過期，可否補領，會再做評估。