北市新奇岩社宅剛完工 住戶爆門框、牆壁裂開瑕疵多

北市新奇岩社宅完工才3個月，11月1日就要入住，但有住戶在點交時才發現設計與管理有超多問題，包括陽台門窗無法完全開啟、鞋櫃過淺放置男鞋無法將櫃門關上，甚至廁所門框破裂、房門歪斜等狀況，讓住戶氣炸，不少議員質疑當初為何可以通過驗收？北市都發局長黃一平回應「不能接受這種施工品質」，但也說部分問題都是零星個案，幾小時內就能處理好，會在入住前把問題解決。

北市議會工務委員會今針對社宅議題進行質詢，議員黃郁芬指出，住戶在完成交屋後，卻發現電子門鎖與落地窗都被打開，詢問過後疑似是工程人員擅自進入；地板、走廊、陽台地面骯髒，遺落菸頭未清理，牆壁甚至還裂開，如同20、30年的老房。

黃郁芬還說，而通往陽台的落地窗門因為卡到梁柱無法完全開啟，導致洗衣機等家電無法搬進陽台；住戶發現社宅提供的鞋櫃過淺，放一般男鞋就關不起來，還有人的鞋櫃門打開就卡到冷氣排水孔；甚至有廁所門框裂開、房門歪斜的情況。

議員洪健益質疑，這種規劃設計讓洗衣機無法進出、鞋櫃關不起來，為什麼這樣驗收會過？都發局竟好意思說是現代化規劃，還說會精進管理。議員陳怡君說，不要讓台北市的社宅虛有其表，內裝都是老舊陳設。

黃郁芬最後要求都發局，一周內提出檢討報告，說明誰該負責未來如何避免，並成立專案小組處理新奇岩社宅住戶反映的問題，修繕到住戶能安心入住。

黃一平坦言「這樣的品質不能接受」，並說該改善的會要求廠商改善，若廠商沒有依約達驗收標準會有罰款，未來為通報發包中心評比該營造廠商的竣工表現記點處理，提供給市府各單位在選擇營造廠時參考。