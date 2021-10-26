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議員指北投區新建社宅瑕疵多 北市府：立即改善

中央社 / 台北26日電

台北市議員黃郁芬指出，已新建完成北投區新奇岩社會住宅將開放入住，但住戶點交時發現多項瑕疵，包含牆壁裂痕、鞋櫃無法使用等。北市都發局長黃一平今天說，會立即改善。

台北市議會工務委員會上午開會，都市發展局等官員列席。無黨籍市議員黃郁芬質詢，接獲陳情，即將開放入住的新奇岩社會住宅，住民發現屋內有多項瑕疵，包含牆壁出現裂痕、門把生鏽、鞋櫃無法放入鞋子、洗衣機無法放進陽台等，有民眾點交後，還遇其他人要進屋看設施。

黃郁芬說，社宅施工品質發生這樣狀況，是如何驗收？要求檢討驗收流程，並設專案小組協助住戶，北投區終於有社宅，卻出現這樣品質。她問都發局長黃一平是否能接受？

黃一平答詢，無法接受，會立即改善，施工品質不符規定，會要求營造廠商修正，一週內將設專案小組協助住戶。

黃一平事後接受聯訪表示，會要求營造廠商11月1日前全部改善完成，有零星住戶遇類似狀況，約2、3戶，將會依契約，針對未達成品質項目部分，將討論是否懲處廠商。

都發局發新聞稿表示，新奇岩社會住宅11月1日起租，考量承租戶添購家具及預先規劃室內設施等時程，10月21日起陸續完成點交後讓租戶申請入住。民眾入住期間發現缺失，可隨時向物業公司通報，並啟動「162快速報修」機制，處理住戶反應或維修問題。

「162快速報修」是指承租民眾入住社宅後6個月內，原施工廠商派駐人員，應配合1小時內現勘、不用備料修繕6小時完成、常見缺失備料須於2天內完成修繕。

新奇岩社會住宅位於北投區磺港路附近，建物為地上10層、地下3層，規劃為2棟、共288戶。

社會住宅 社宅 北投

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