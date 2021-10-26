事業單位未置醫護辦理臨場健康服務 最高罰15萬

北市勞檢處自2017年起，逐年配合進行勞工健康管理專案檢查，藉此提高北市事業單位臨場健康服務醫護人員配置率，截至今年9月底，其配置率已達8、9成，北市勞動局長陳信瑜表示，事業單位若未依規定配置醫護人員辦理臨場健康服務，且限期改善而未改善者，將處3萬至15萬元。

根據統計，截至今年9月30日止，北市轄內依法已配置勞工健康服務醫護人員的事業單位勞工總人數，300人以上的有431家、配置率已達9成，勞工總人數在200至299人有320家、配置率9成，受暴戶勞工有70萬人；勞工總人數在100至199人有619家、配置率達8成，受保護勞工有9萬餘人。

陳信瑜表示，健康服務項目包含勞工體格（健康）結果分析、辨識與評估工作場所環境、作業及組織內部影響勞工身心健康的危害因子，並提出改善措施建議等。

陳信瑜指出，北市自2017年起就逐年進行勞工健康管理專案檢查，而明年1月1日起，勞工總人數50人以上事業單位，也將全面適用臨場健康服務醫護人員配置規定。

雇主應依法雇用或特約從事勞工健康服務的醫護人員，若沒有依照規定配置醫護人員辦理臨場健康服務，經通知限期改善而未改善者，將處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。