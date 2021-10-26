快訊

加碼券抽心酸的？4款能用店家數不及格 最慘是它…

中二補選外傳顏家推顏莉敏？ 顏寬恒陷長考中

新北搶搭振興券商機推環保 電動機車最高享2.7萬元補助

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
110-111年度新北市電動二輪車補助金額一覽表。圖／新北市環保局提供
110-111年度新北市電動二輪車補助金額一覽表。圖／新北市環保局提供

環保交通也搶搭振興商機！新北環保局在後疫情振興時代推電動機車好康加碼活動，符合條件的市民即日起至明年3月31日止，使用「振興五倍券」或「新北加倍券」面額達5000元以上，無論換購或新購均加碼補助8000元，限額1萬2000名；若再加上原地方及中央補助款，合計每輛電動機車最高可獲2萬7000元補助。

近年來環保意識逐漸高漲，在民眾的交通運輸上，越來越多綠能車款，尤其國人常騎乘的機車，更是掀起一股電動機車熱潮，新北環保局在後疫情振興時代，也推出相關好康加碼活動。

環保局表示，今年上半年因疫情影響，市民汰舊換購或新購電動機車意願較低，現趁疫情趨緩之際堆出「電動機車好康再加碼」方案，即日起符合申請條件之新北市民，只要使用「振興五倍券」或「新北加倍券」面額達5000元以上，無論換購或新購電動機車，均再加碼補助8000元，限額1萬2000名。

環保局說明，本波加碼活動至明年3月31日止，除配合「振興五倍券」及「新北加倍券」使用期限，亦讓市民有充裕時間可選擇適合之電動機車車款，車商也有充裕時間交車，避免市民看得到補助卻申請不到。

環保局補充，市民只要年滿18歲並設籍滿一年即可申請，加碼活動除配合已公告為期2年的「110-111年度新北市新購電動二輪車及淘汰一至四期機車換購二輪車補助計畫」相關規定外，還可以有行政院環保署與經濟部工業局補助款，合計最高每輛可獲得2萬7000元補助，相關申請資訊可到環保局「機車汰舊換新補助網」，或電洽機車汰舊換新補助專線(02)2965-1501。

環保交通也搶搭振興商機！新北環保局在後疫情振興時代推電動機車好康加碼活動。圖／新北市環保局提供
環保交通也搶搭振興商機！新北環保局在後疫情振興時代推電動機車好康加碼活動。圖／新北市環保局提供
環保交通也搶搭振興商機！新北環保局在後疫情振興時代推電動機車好康加碼活動。圖／新北市環保局提供
環保交通也搶搭振興商機！新北環保局在後疫情振興時代推電動機車好康加碼活動。圖／新北市環保局提供

電動機車 疫情

延伸閱讀

T1聯盟／新北特攻季票開賣 打造鐵粉專屬通道

新北用五倍券加倍券買電動機車 加碼補助8千元

桃試辦垃圾專用袋 環保局：收運量減2成

高雄1夜2工廠火警 環保局：火調後決定是否開罰

相關新聞

永和樂華夜市烏龜當獎品塞小瓶 動保處要求限期改善

逛夜市是許多台灣人最愛的休閒活動之一，新北市動保處日前接獲通報，永和樂華夜市內有套圈圈攤販將烏龜放置於狹小玻璃容器內，讓...

事業單位未置醫護辦理臨場健康服務 最高罰15萬

北市勞檢處自2017年起，逐年配合進行勞工健康管理專案檢查，藉此提高北市事業單位臨場健康服務醫護人員配置率，截至今年9月...

新北搶搭振興券商機推環保 電動機車最高享2.7萬元補助

環保交通也搶搭振興商機！新北環保局在後疫情振興時代推電動機車好康加碼活動，符合條件的市民即日起至明年3月31日止，使用「...

行人違規嚴重 北市取締暴增3倍

台北市行人交通違規件數最近6年來，每年平均高達1.1萬件，甚至近2年更暴增快3倍，北市議員汪志冰質疑，取締案件恐僅是冰山...

價值上億士林夜市餐廳 指定市定古蹟

台北市文資審議委員會昨天審查士林「大東路54號」文化資產價值，建築現況為泰式餐廳，不過過去曾為日治至國民政府時期，社會運...

土城中央路人行道 將爭2億前瞻整修

新北市土城人口近24萬，但主幹道中央路早期開闢時，未考量行人需求，導致人行道窄小，且布滿電箱，民眾形容猶如過五百障礙，新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。