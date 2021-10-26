新北搶搭振興券商機推環保 電動機車最高享2.7萬元補助

環保交通也搶搭振興商機！新北環保局在後疫情振興時代推電動機車好康加碼活動，符合條件的市民即日起至明年3月31日止，使用「振興五倍券」或「新北加倍券」面額達5000元以上，無論換購或新購均加碼補助8000元，限額1萬2000名；若再加上原地方及中央補助款，合計每輛電動機車最高可獲2萬7000元補助。

近年來環保意識逐漸高漲，在民眾的交通運輸上，越來越多綠能車款，尤其國人常騎乘的機車，更是掀起一股電動機車熱潮，新北環保局在後疫情振興時代，也推出相關好康加碼活動。

環保局表示，今年上半年因疫情影響，市民汰舊換購或新購電動機車意願較低，現趁疫情趨緩之際堆出「電動機車好康再加碼」方案，即日起符合申請條件之新北市民，只要使用「振興五倍券」或「新北加倍券」面額達5000元以上，無論換購或新購電動機車，均再加碼補助8000元，限額1萬2000名。

環保局說明，本波加碼活動至明年3月31日止，除配合「振興五倍券」及「新北加倍券」使用期限，亦讓市民有充裕時間可選擇適合之電動機車車款，車商也有充裕時間交車，避免市民看得到補助卻申請不到。