新北搶搭振興券商機推環保 電動機車最高享2.7萬元補助
環保交通也搶搭振興商機！新北環保局在後疫情振興時代推電動機車好康加碼活動，符合條件的市民即日起至明年3月31日止，使用「振興五倍券」或「新北加倍券」面額達5000元以上，無論換購或新購均加碼補助8000元，限額1萬2000名；若再加上原地方及中央補助款，合計每輛電動機車最高可獲2萬7000元補助。
近年來環保意識逐漸高漲，在民眾的交通運輸上，越來越多綠能車款，尤其國人常騎乘的機車，更是掀起一股電動機車熱潮，新北環保局在後疫情振興時代，也推出相關好康加碼活動。
環保局表示，今年上半年因疫情影響，市民汰舊換購或新購電動機車意願較低，現趁疫情趨緩之際堆出「電動機車好康再加碼」方案，即日起符合申請條件之新北市民，只要使用「振興五倍券」或「新北加倍券」面額達5000元以上，無論換購或新購電動機車，均再加碼補助8000元，限額1萬2000名。
環保局說明，本波加碼活動至明年3月31日止，除配合「振興五倍券」及「新北加倍券」使用期限，亦讓市民有充裕時間可選擇適合之電動機車車款，車商也有充裕時間交車，避免市民看得到補助卻申請不到。
環保局補充，市民只要年滿18歲並設籍滿一年即可申請，加碼活動除配合已公告為期2年的「110-111年度新北市新購電動二輪車及淘汰一至四期機車換購二輪車補助計畫」相關規定外，還可以有行政院環保署與經濟部工業局補助款，合計最高每輛可獲得2萬7000元補助，相關申請資訊可到環保局「機車汰舊換新補助網」，或電洽機車汰舊換新補助專線(02)2965-1501。
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