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新北用五倍券加倍券買電動機車 加碼補助8千元

中央社 / 新北26日電

新北市政府環境保護局今天宣布，為振興庶民經濟，市民用振興五倍券或新北加倍券5000元以上換購或新購電動機車，均再加碼補助新台幣8000元，限額1萬2000名。

環保局發布新聞稿表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情連帶影響全市庶民經濟，為振興經濟推出「電動機車好康再加碼」方案振興經濟。

凡設籍新北市1年且年滿18歲市民於即日起至明年3月31日，使用「振興五倍券」或「新北加倍券」面額達5000元以上，至新北市各機車行（使用新北加倍券者請認明具經發局核發識別貼紙車行）換購或新購電動機車，就可享有每輛再加碼補助8000元。

環保局長程大維接受中央社記者採訪表示，目前實施「110-111年度新北市新購電動二輪車及淘汰一至四期機車換購二輪車補助計畫」，汰舊換新購買電動機車最高可獲9000元補助，若再加上加碼補助最高可達1萬7000元，若是單純新購電動機車，最高可獲4000元補助，連同加碼最高可達1萬2000元。

他表示，市府加碼後再加上環保署及經濟部工業局購買電動車的補助，合計最高每輛可獲得2萬7000元補助，為方便新北市民選購，還特地把加碼申請的時間延長到明年3月，呼籲市民不要錯過這個好康機會。

電動機車

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