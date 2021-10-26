議員質疑社宅都審卡關 侯友宜：協助儘快通過

新北市長侯友宜今天在議會答詢時，他對議員質疑國家住都中心推動的社會住宅建案建使照及都市審查遭市府卡關一事表示，沒有拖延，從掛件審議都會協助儘快通過，愈快愈好。

侯友宜今天赴新北市議會接受市政總質詢，民進黨團總召黃俊哲及議員鄭宇恩、周雅玲、鍾宏仁聯合質疑國家住都中心社宅案建使照或完成通過都市審議遭市府卡關，讓侯友宜已成為「社宅殺手」。

黃俊哲表示，侯友宜選舉時強調興建社宅，但一直都沒有跟上腳步，內政部統計新北規劃社宅僅6605戶，卻是拚命卡關國家住都中心，最長的都市審議至今7.5個月都尚未核備完成，建照拖超過5個月。

侯友宜表示，社宅是中央和地方合作，隨住宅需求調整步伐，並依人口增減做調整，新北市第1階段目標是1萬戶，中央彌補地方不足蓋3萬戶，再加上租金補貼3.2萬多戶，可達7萬多戶的目標。

他表示，社宅建案只要在新北，市府都會盡全力，儘快通過「愈快愈好」，中央和地方也有暢通連繫管道可反映。社宅要蓋在適當位置，不是任何地方都能蓋，要兼顧住戶生活便利及需求，何況租金標準3年未提高，就是希望讓人能安樂居住。

新北市政府城鄉發展局也發布新聞稿指出，新北市政府辦理國家住宅及都市更新中心都市設計審議及建照案，近期送都市設計審議共6案，分別為板橋區4案、三重區2案，板橋區4案已於6月份核備，由掛件至核備平均約2.8個月完成，大幅低於一般審議案件平均約4.5個月辦理天數。

另申請建照部分，板橋區已有2案取得建照，城鄉局協助提請新北市都市計畫委員會放寬檢討三重區都市設計審議案。