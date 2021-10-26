永和樂華夜市烏龜當獎品塞小瓶 動保處要求限期改善

逛夜市是許多台灣人最愛的休閒活動之一，新北市動保處日前接獲通報，永和樂華夜市內有套圈圈攤販將烏龜放置於狹小玻璃容器內，讓民眾以套圈圈方式當作獎品，由於容器非常小，寵物飼養環境糟糕，已違反動物保護法第5條規定，動保處已派員依法查處並要求限期改善。

動保處指出，民眾通報有攤販將巴西龜放置狹小玻璃容器內，活動空間受限，以獎品方式供民眾以套圈圈取得，動保處人員於晚上前往查處時，發現攤販現場玻璃容器內擺放小烏龜供前來民眾以套圈圈方式遊玩，其容器內部空間狹小，已觸犯動保法相關條例，人員隨即依法勸導並要求其限期改善。

動保處說明，巴西龜為市面上常見且受歡迎隻寵物龜種，因頭側耳後明顯的紅色斑紋，又稱為紅耳龜，因小時候小巧可愛，許多民眾時常將其作為寵物飼養，但巴西龜成體可達20至30公分，且屬於強勢的外來種，若民眾因空間不足將其隨意棄置，恐造成原生龜的棲地破壞與減少食物來源。請民眾慎勿將自家烏龜隨意棄養，以免衝擊本土物種造成生態浩劫。