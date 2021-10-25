聽新聞
test
0:00 / 0:00
中央擬修法老舊大樓設管委會 黃珊珊：執政過半早該修
內政部擬鎖定七樓以上的老舊大樓，需在一年內成立管委會，否則開罰最高30萬，由於六都內，台北市老舊大樓最多。台北市副市長黃珊珊今天說，公寓大廈管理條例從1995年到現在，已經整整26年，中間有非常多人提醒，希望修法之前的大樓也要成立管委會，現在修法只是太遲了，該修就趕快修，執政黨過半，他們要修可以快，不應只是躺在立法院，要修趕快修，地方政府比較好執行。
另外，昨天東北部發生規模6.5強震，包括信維整宅有住戶通報瓦斯外洩、南機場市場也發生老舊樓梯龜裂，對於這次強震，震出台北市逾50年老宅的公共安全問題。黃珊珊也表示，市長柯文哲上任後，協助非常多弱勢住宅，尤其整宅推動都更，例如劍潭有一個整宅，原本沒有管委會北市府協助設置管委會、也設置電梯，類似的老舊建築，除了安全外，也要解決住的問題。
黃珊珊說，目前台北市已經有斯文二三期正在都更、水源二三期也正公辦都更等，至於最新的就是信維整宅，那一天看完，也覺得危險性相當高，會由都發局設置公辦都更二點零駐點，目前已經有七成住戶同意比例，九成就會計入公辦都更程序。
對於信維大樓有很多小坪數的住戶，相當弱勢，黃珊珊說，北市府已將針對住宅鐵窗、逃生路線、管線等會一併清查，希望加快都更程序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言