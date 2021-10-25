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中央擬修法老舊大樓設管委會 黃珊珊：執政過半早該修

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天說，現在修法只是太遲了，該修就趕快修，執政黨過半，他們要修可以快，不應只是躺在立法院，要修趕快修，地方政府比較好執行。圖／北市府提供
台北市副市長黃珊珊今天說，現在修法只是太遲了，該修就趕快修，執政黨過半，他們要修可以快，不應只是躺在立法院，要修趕快修，地方政府比較好執行。圖／北市府提供

內政部擬鎖定七樓以上的老舊大樓，需在一年內成立管委會，否則開罰最高30萬，由於六都內，台北市老舊大樓最多。台北市副市長黃珊珊今天說，公寓大廈管理條例從1995年到現在，已經整整26年，中間有非常多人提醒，希望修法之前的大樓也要成立管委會，現在修法只是太遲了，該修就趕快修，執政黨過半，他們要修可以快，不應只是躺在立法院，要修趕快修，地方政府比較好執行。

另外，昨天東北部發生規模6.5強震，包括信維整宅有住戶通報瓦斯外洩、南機場市場也發生老舊樓梯龜裂，對於這次強震，震出台北市逾50年老宅的公共安全問題。黃珊珊也表示，市長柯文哲上任後，協助非常多弱勢住宅，尤其整宅推動都更，例如劍潭有一個整宅，原本沒有管委會北市府協助設置管委會、也設置電梯，類似的老舊建築，除了安全外，也要解決住的問題。

黃珊珊說，目前台北市已經有斯文二三期正在都更、水源二三期也正公辦都更等，至於最新的就是信維整宅，那一天看完，也覺得危險性相當高，會由都發局設置公辦都更二點零駐點，目前已經有七成住戶同意比例，九成就會計入公辦都更程序。

對於信維大樓有很多小坪數的住戶，相當弱勢，黃珊珊說，北市府已將針對住宅鐵窗、逃生路線、管線等會一併清查，希望加快都更程序。

都更 北市 黃珊珊

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