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地方籲新北市府重視活動交通問題 交通局：耶誕城不會塞車

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市議員擬參選人李宇翔希望市府重視活動交通管控，市府回應，新北耶誕城舉辦多年，經驗豐富，不會有塞車問題。圖／新北市觀光旅遊局提供
新北市議員擬參選人李宇翔希望市府重視活動交通管控，市府回應，新北耶誕城舉辦多年，經驗豐富，不會有塞車問題。圖／新北市觀光旅遊局提供

新北市各行政區相關運動場館或部分道路、設施皆徵調為全運會比賽場館。但新北市議員參選人李宇翔發現，市府對道路交通管制宣導不周，日前在疏洪道舉辦鐵人三項，導致塞車，影響上萬名的上班民眾，導致「交通癱瘓」，擔心未來「新北歡樂耶誕城」又會發生一樣的情形。新北市交通局表示，新北耶誕城已舉辦多年，經驗豐富，應不會有相關問題，且市府也會呼籲民眾多利用大眾運輸工具，避免塞車、停車問題。

李宇翔表示，日前接獲許多林口、五股、泰山地區的民眾陳情，平時上班車子就已非常多，但活動辦理當天，幾乎一上路就卡在半路，上班因此遲到。

李宇翔表示，新北市府接下來還會再辦理更大型的活動「新北歡樂耶誕城」，而板橋是新北政經中心，若市府不盡速調整作法，「交通癱瘓」恐將在板橋再次上演。

新北市交通局回應，新北耶誕城已舉辦多年，相關單位已有豐富經驗，關於號誌秒數、公車班次加密都有做過規畫，應不會發生相關事件。

交通局表示，新北耶誕城人數眾多，還是會盡量宣導請民眾搭乘大眾運輸交通工具，如此一來也可以避免塞車、停車問題。

塞車 歡樂耶誕城 新北

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