淡江大橋八里端聯絡道通車 盼擺脫塞車夢魘

淡江大橋第2標八里端高架聯絡道今(25)日舉行完工通車典禮，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材，以及新北市長侯友宜出席參與，新北市長侯友宜希望主橋與八里輕軌共構路廊，未來與淡海輕軌串聯後，透過公共運輸減輕道路的負擔和壓力，讓淡水、八里地區擺脫塞車夢魘。

新北市長侯友宜致詞指出，淡江大橋串聯淡水河左、右兩岸及北海岸濱海遊憩活動，連結台北港與淡水新市鎮，可促進經濟及觀光發展，利用基地臨海與地方發展特色。

而交通部長王國材表示，目前八里端引橋段工程，主要針對台64線銜接台61線往北的交流道系統路段，未來更持續施做台61從桃園往北接到台64的閘道通道，今年底前就會開工。

行政院長蘇貞昌致詞時表示，淡江大橋經過這麼多困與時間，都是大家一起齊心共同完成，更提到前立委呂孫綾在當時向行政院長賴清德爭取，增加經費來完成第三標主橋段的發包，現在主橋段已經完成22.16%進度稍微超前。

而在這第二標大致完成之後，未來從台61線北上最遠可以直接通到十三行博物館。新北市長侯友宜希望主橋與八里輕軌共構路廊，可望未來與淡海輕軌串聯後，透過公共運輸減輕道路私人運具滿載的負擔和壓力，讓淡水、八里地區擺脫塞車夢魘。