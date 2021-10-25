快訊

烏龍！神學士沒殺阿富汗女子排球選手 疑未婚夫家下手

淡江大橋八里端聯絡道通車 盼擺脫塞車夢魘

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡江大橋第2標八里端高架聯絡道舉行完工通車典禮，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材，以及新北市長侯友宜出席參與。 圖／紅樹林有線電視提供
淡江大橋第2標八里端高架聯絡道舉行完工通車典禮，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材，以及新北市長侯友宜出席參與。 圖／紅樹林有線電視提供

淡江大橋第2標八里端高架聯絡道今(25)日舉行完工通車典禮，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材，以及新北市長侯友宜出席參與，新北市長侯友宜希望主橋與八里輕軌共構路廊，未來與淡海輕軌串聯後，透過公共運輸減輕道路的負擔和壓力，讓淡水、八里地區擺脫塞車夢魘。

新北市長侯友宜致詞指出，淡江大橋串聯淡水河左、右兩岸及北海岸濱海遊憩活動，連結台北港與淡水新市鎮，可促進經濟及觀光發展，利用基地臨海與地方發展特色。

而交通部長王國材表示，目前八里端引橋段工程，主要針對台64線銜接台61線往北的交流道系統路段，未來更持續施做台61從桃園往北接到台64的閘道通道，今年底前就會開工。

行政院長蘇貞昌致詞時表示，淡江大橋經過這麼多困與時間，都是大家一起齊心共同完成，更提到前立委呂孫綾在當時向行政院長賴清德爭取，增加經費來完成第三標主橋段的發包，現在主橋段已經完成22.16%進度稍微超前。

而在這第二標大致完成之後，未來從台61線北上最遠可以直接通到十三行博物館。新北市長侯友宜希望主橋與八里輕軌共構路廊，可望未來與淡海輕軌串聯後，透過公共運輸減輕道路私人運具滿載的負擔和壓力，讓淡水、八里地區擺脫塞車夢魘。

八里 淡海輕軌 淡江大橋 蘇貞昌 王國材 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜盼中央核定淡北道路 蘇貞昌：要先共同解決雜音

新北今新增1確診 個案已接種兩劑AZ

路跑／萬金石馬拉松2022年挑戰金標籤認證 11/1起報名

淡江大橋八里端通車 侯友宜及蘇貞昌樂見串聯地方發展

相關新聞

地方籲新北市府重視活動交通問題 交通局：耶誕城不會塞車

新北市各行政區相關運動場館或部分道路、設施皆徵調為全運會比賽場館。但新北市議員參選人李宇翔發現，市府對道路交通管制宣導不...

新北萬金石馬拉松迎20周年 預估明年報名將更難

新北萬金石馬拉松迎接明年20週年，報名可能大爆發，新北市長侯友宜分享，自己16年前「開跑」後每年從未停歇，鼓勵大家「創造...

土城中央路人行道殘破 新北市要向中央爭取2億整修

新北市土城中央路早期興闢時，因法規要求未考量行人使用情形，人行道窄小，且布滿電箱，民眾行經此路段時，經常得繞道至車道上穿...

汐止萬聖節29日登場 賴品妤、幼童變裝討糖去

疫情趨緩，再加上萬聖節就快了，立委賴品妤服務處與名人幼兒園及觀天下有線電視公司合作，將在29日本週五舉辦「汐止商圈搞什麼鬼萬聖節」活動，今(25)日觀天下有線電視公司將南瓜桶送給小朋友，而29日當天立委賴品妤、幼兒園小朋友等等都會變裝大鬧街頭，也歡迎大家一起同樂。

中央擬修法老舊大樓設管委會 黃珊珊：執政過半早該修

內政部擬鎖定七樓以上的老舊大樓，需在一年內成立管委會，否則開罰最高30萬，由於六都內，台北市老舊大樓最多。台北市副市長黃...

金山青農復耕「跳石芋頭」 芋頭肉又白又漂亮

從事農業工作的二代越來越少，老一輩的農民逐漸退休，在金山跳石海岸邊，以種植跳石芋頭最為出名，青年農夫王御庭原本擅於種植香草作物，今年嘗試復耕約一分土地種植跳石芋頭，經過九個月終於進入採收季節，檳榔心的芋頭肉依舊是又白又漂亮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。