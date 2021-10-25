汐止萬聖節29日登場 賴品妤、幼童變裝討糖去

疫情趨緩，再加上萬聖節就快了，立委賴品妤服務處與名人幼兒園及觀天下有線電視公司合作，將在29日本週五舉辦「汐止商圈搞什麼鬼萬聖節」活動，今(25)日觀天下有線電視公司將南瓜桶送給小朋友，而29日當天立委賴品妤、幼兒園小朋友等等都會變裝大鬧街頭，也歡迎大家一起同樂。

再過幾天就是萬聖節，各地方都有慶祝活動，而今年由觀天下有線電視發起的2021汐止商圈搞什麼鬼萬聖節活動，就要在29日也就是星期五登場，事前準備工作，目前在觀天下門市櫃台已經提前佈置完成，南瓜節慶吊旗以及大大附掛在牆上的蜘蛛都很吸晴，並且趕在活動前，也將要送給小朋友的南瓜桶送到幼兒園。

針對這次要上街搗蛋討糖吃，小朋友都很期待，拿著南瓜桶也好好心，觀天下有線電視今年和立委賴品妤、大同里辦公處及位在大同路上的名人幼兒園一起合作，首度舉辦萬聖節活動，當天下午2:30將先在汐科火車站集合後出發，沿著大同路向店家要糖吃，當然，每位小朋友都會盛裝打扮，小小可愛的妖魔鬼怪手拿南瓜桶，遊街表演，大喊不給糖就搗蛋。

名人幼兒園長王寶珠說，很感謝觀天下有線電視發起這次的萬聖節活動，以及立委、里長一起參與，讓小朋友開心過萬聖節，當天小朋友都會有不同的打扮，因為很早就跟家長告知，他們都會很用心的精心為孩子們打扮，當天會先表演兩個節目，接著沿街跟店家討糖吃，真的很開心有這樣的活動。

10/29日當天，包括立委賴品妤、幼兒園小朋友等等都會變裝大鬧街頭，10/29日下午兩點半，也歡迎民眾一起同樂。