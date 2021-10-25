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土城中央路人行道殘破 新北市要向中央爭取2億整修

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市土城中央路過於老舊，人行道布滿電箱、路樹，新北市議員江怡臻要求市府盡快整修，還市民安全的人行空間。圖／新北市議員江怡臻提供
新北市土城中央路過於老舊，人行道布滿電箱、路樹，新北市議員江怡臻要求市府盡快整修，還市民安全的人行空間。圖／新北市議員江怡臻提供

新北市土城中央路早期興闢時，因法規要求未考量行人使用情形，人行道窄小，且布滿電箱，民眾行經此路段時，經常得繞道至車道上穿越障礙物，新北市議員江怡臻今在議會質詢時要求市府盡快改善。新北市工務局長詹榮鋒表示，中央路目前已整修部分路段，近期將向中央爭取2億的前瞻計畫經費來拓寬人行道，並將路樹、電箱移至外側，還給民眾寬敞的人行空間，最快明年底可以動工。

江怡臻表示，土城中央路貫穿土城南北，是土城區核心道路，往來民眾相當多，但這條道路是較早開闢的道路，當時並為詳實考量民眾使用需求，道路上許多地方都有電線桿、路樹、電箱。

江怡臻指出，中央路的環境相當差，許多民眾遇到障礙物都被迫繞至危險的車道上，還包括輪椅族、推著嬰兒車的婦女，危險至極，希望市府盡快改善，改變中央路的行人環境。

詹榮鋒表示，中央路共有四段，這的確是早期興闢的道路，所以較為老舊，市府目前已經將整修好中央路三段前半段的人行道。另外，中央路四段因配合捷運三鶯線，會由捷運局來做整建。

詹榮鋒指出，至於中央路三段後半段及中央路一段、二段都尚未修建，這些地方整修經費約須2億，他們將在明年初向中央爭取前瞻計畫2.0經費，若順利的話，預計明年底可動工，屆時將拓寬中央路人行道，施作排水溝工程，並把電箱、電桿、路樹移到外側，讓民眾有更寬敞舒適的人行環境。

新北市工務局長詹榮鋒(右)表示，市府明年初會向中央爭取前瞻計畫經費，期盼明年底能動工整修中央路全段人行道。記者張睿廷／攝影
新北市工務局長詹榮鋒(右)表示，市府明年初會向中央爭取前瞻計畫經費，期盼明年底能動工整修中央路全段人行道。記者張睿廷／攝影

人行道 路樹 新北

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