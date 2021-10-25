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淡北道爭議不斷 新增連接關渡大橋方案

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
新北市長侯友宜當面向蘇貞昌爭取淡北道補助經費，行政院長蘇貞昌強調經費一定只會多不會少，淡北道一定要連結關渡大橋。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市長侯友宜當面向蘇貞昌爭取淡北道補助經費，行政院長蘇貞昌強調經費一定只會多不會少，淡北道一定要連結關渡大橋。 圖／紅樹林有線電視提供

新北八里淡江大橋八里端高架聯絡道通車典禮，新北市長侯友宜當面向蘇貞昌爭取淡北道補助經費，對此，行政院長蘇貞昌強調經費一定只會多不會少，淡北道一定要連結關渡大橋，若只進台北市，關渡地區的民代都反對，也交代行政院秘書長把預算留下準備好。

新北市長侯友宜表示，除了淡江大橋，解決淡水到台北交通非常重要的淡水河北側平面道路，更希望行政院可以核定專案向中央申請30.6億補助，淡北道路是疏通七成以上往台北交通最主要的關鍵，淡北道在專業評估下，環評通過、台北市也同意興建，而地方里長不同的聲音也舉辦多次溝通。

行政院長蘇貞昌在致詞時表示，對於淡北道的補助計劃，經費一定只會多不會少，但是就是因為經費要補助多，所以這條道路一定要連結關渡大橋，若只進台北市，關渡地區的民代都反對，接上關渡橋才不會塞車，也交代行政院秘書長把預算留下準備好。

這也代表著新北市的淡北道要重新設計出連結關渡橋的版本，才有可能過關，不過關渡大橋是近四十年的老橋結構，是否能夠承受新建閘道設施，仍有待專業評估。

淡水河 新北 八里 淡江大橋 侯友宜 蘇貞昌

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