金山青農復耕「跳石芋頭」 芋頭肉又白又漂亮

從事農業工作的二代越來越少，老一輩的農民逐漸退休，在金山跳石海岸邊，以種植跳石芋頭最為出名，青年農夫王御庭原本擅於種植香草作物，今年嘗試復耕約一分土地種植跳石芋頭，經過九個月終於進入採收季節，檳榔心的芋頭肉依舊是又白又漂亮。

剛採下的的芋頭，王御庭馬上就到一旁刷洗乾淨，不難發現，採用友善耕作的芋頭，難免受病蟲害影響，不少芋頭都有根腐病的狀況，不過只要經過仔細的削肉處理，檳榔心的芋頭肉依舊是又白又漂亮，口感味覺絲毫不受影響，為了便利家庭主婦料理，王御庭還乾脆削皮切塊真空包裝，為婆婆媽媽們免去削芋頭皮總會讓手癢難耐的問題。

青年農夫王御庭說，首年嘗試種植，又是自己不熟悉的作物，有好多疑問都是依靠芋農前輩提供的資訊，往後希望一年比一年能夠擴大種植芋頭的面積，透過改變販賣模式，以真空包裝取代整顆芋頭的直接販賣，藉以提升芋頭的經濟價值並且也希望有更多的農友一起響應，讓土地復耕，也讓跳石芋頭生生不息。