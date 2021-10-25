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影／蘆洲噪音車炸街夜襲 居民氣炸警察要抓

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
民眾拍下警方攔查噪音車的過程。圖／粉專我是蘆洲人授權
民眾拍下警方攔查噪音車的過程。圖／粉專我是蘆洲人授權

新北市蘆洲區長榮路附近居民近期飽受改裝噪音車深夜炸街侵擾，透過各種管道投訴仍未改善，群情激憤簡直氣炸。蘆洲警分局表示已鎖定特定車輛，除通報環保局開罰，將派員直接找車主告誡，並增設聲音照相偵測取締。

據了解，最近二、三個星期，蘆洲區長榮路、長樂路、光復路、中原路一帶，幾乎每天半夜都有改裝噪音車妨害安寧，在街上繞圈狂飆炸街，不少市民在社群媒體表達憤怒，或透過市長信箱、1999市政服務專線、110、新北市警察局網站投訴與檢舉，卻依然未見改善，簡直氣炸。

日前便有民眾從自家大樓用手機錄影噪音車炸街實況，公布在臉書粉絲專頁「我是蘆洲人」，6天吸引大約3萬次瀏覽、60則留言響應。住在長興路的林先生說，18日凌晨1時50分左右，有1輛改裝汽車拖著破銅音浪飆車，尾段還發出連續爆炸聲，整整十幾分鐘在長榮路周邊兜圈子，他氣到直接打110報案。

另1名李小姐說，25日凌晨1時20分，噪音汽車沿著長榮路、長樂路飆2圈，還發出炸裂聲，到了1時48分，換成摩托車炸街繞行，還邊騎邊按喇叭，令人無法入睡。

對此，蘆洲警分局指出，噪音防制主要是環保局業務，但警方責無旁貸協同維護安寧秩序，目前已鎖定2輛改裝車輛經常在長榮路一帶擾民妨害安寧，除通報環保局檢測開罰，並派員找車主約制告誡。警方從20日起編派勤務，由轄區三民派出所及交通分隊於深夜時段加強巡邏、盤查，目前已攔查違規車輛約100輛、通報噪音車6件。

新北市環保局為防制該路段噪音車輛妨害安寧，預計近期會增設聲音照相偵測取締。

民眾錄下噪音車炸街影片上傳臉書。圖／粉專我是蘆洲人授權
民眾錄下噪音車炸街影片上傳臉書。圖／粉專我是蘆洲人授權
民眾留言抱怨噪音車妨害安寧。圖／翻攝粉專我是蘆洲人
民眾留言抱怨噪音車妨害安寧。圖／翻攝粉專我是蘆洲人
蘆洲居民錄影噪音車炸街影片上傳臉書，並指出長樂路常有違規停車。圖／粉專我是蘆洲人授權
蘆洲居民錄影噪音車炸街影片上傳臉書，並指出長樂路常有違規停車。圖／粉專我是蘆洲人授權
民眾在社群媒體抱怨被噪音車妨害安寧。記者林昭彰／翻攝
民眾在社群媒體抱怨被噪音車妨害安寧。記者林昭彰／翻攝
民眾留言抱怨被噪音車吵到無法入睡。圖／翻攝粉專我是蘆洲人
民眾留言抱怨被噪音車吵到無法入睡。圖／翻攝粉專我是蘆洲人

噪音 長榮

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