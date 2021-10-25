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淡江大橋八里端通車 侯友宜及蘇貞昌樂見串聯地方發展

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
淡江大橋第2標八里端高架聯絡道今日舉行完工通車典禮，行政院長蘇貞昌（左）、新北市長侯友宜（右）等人皆出席剪綵。記者李成蔭／攝影
淡江大橋第2標八里端高架聯絡道今日舉行完工通車典禮，行政院長蘇貞昌（左）、新北市長侯友宜（右）等人皆出席剪綵。記者李成蔭／攝影

淡江大橋八里端今通車，行政院長蘇貞昌表示，工程幾經波折終於持續邁進中，未來將串接八里及淡水兩地，讓新北整體大發展；新北市長侯友宜也說，未來八里將蓬勃發展，為因應此情況，交通規劃一定是首要條件，另外也盼中央協助淡北道路盡快開工。

淡江大橋第2標八里端高架聯絡道今日舉行完工通車典禮，行政院長蘇貞昌、侯友宜及交通部長王國材等皆出席並致詞，大家都盼望通車後能改善台64線與台61線的平面路口壅塞，有效分散台北港區車流，並進一步帶動當地觀光發展。

侯友宜表示，淡江大橋談了很多年終於動工，目前施工團隊也都沒有延宕，期待2024年一定要完工，屆時淡水新市鎮及北海岸等地也能一路串連起來，八里也會相對的蓬勃發展，未來產業及人口也會成長，因此交通規劃就顯得格外重要，也盼中央要協助淡北道路盡快開工。

蘇貞昌表示，淡江大橋這40年無法完工主因是困難太多，包含地點及設計問題，另外招標也7度流標，不過主橋梁差額58億元也不是小錢，感謝當時民代爭取，以及時任行政院長的副總統賴清德展現魄力「現在不做，以後蓋會更多錢」。

蘇貞昌強調，目前淡江大橋主橋段57支基樁已完成46支，淡江大橋未來接通後，八里及淡水兩地獲益最多，屆時連接新市鎮、台北港，以及台64線與台61線，串聯起來帶動新北市整體發展，這也要謝謝新北市政府配合辦理。

據了解，淡江大橋由交通部、內政部營建署及新北市政府共同參建，計畫總經費共211.94億元，其中新北市政府配合負擔79.51億元（含八里輕軌費用13.3億元）。

淡江大橋計畫路線南起八里區台北港聯外道路，北迄淡水區沙崙路，全長約6公里，共區分3個標案執行；第1標台北港臨港大道段工程已於105年11月完工；第2標淡水端隧道段工程於今年7月通車及八里端引橋至八里連絡道於今天完工通車；第3標主橋段工程則預計113年底完工通車。

淡江大橋第2標八里端高架聯絡道空拍照片。圖／交通部公路總局提供
淡江大橋第2標八里端高架聯絡道空拍照片。圖／交通部公路總局提供
淡江大橋第2標八里端高架聯絡道今日舉行完工通車典禮，行政院長蘇貞昌（左二）、新北市長侯友宜（右三）等人皆出席剪綵。記者李成蔭／攝影
淡江大橋第2標八里端高架聯絡道今日舉行完工通車典禮，行政院長蘇貞昌（左二）、新北市長侯友宜（右三）等人皆出席剪綵。記者李成蔭／攝影
淡江大橋第2標八里端高架聯絡道今日舉行完工通車典禮，新北市長侯友宜（左）及交通部長王國材（右）出席。記者李成蔭／攝影
淡江大橋第2標八里端高架聯絡道今日舉行完工通車典禮，新北市長侯友宜（左）及交通部長王國材（右）出席。記者李成蔭／攝影
淡江大橋第2標八里端高架聯絡道今日舉行完工通車典禮，行政院長蘇貞昌（左三）、新北市長侯友宜（右三）及交通部長王國材（左一）等皆出席剪綵。記者李成蔭／攝影
淡江大橋第2標八里端高架聯絡道今日舉行完工通車典禮，行政院長蘇貞昌（左三）、新北市長侯友宜（右三）及交通部長王國材（左一）等皆出席剪綵。記者李成蔭／攝影

八里 淡江大橋

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