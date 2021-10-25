北市行人違規情況嚴重 近2年取締件數暴增近3倍

台北市行人交通違規件數，最近6年來，每年平均高達1.1萬件，甚至近2年更暴增快3倍，北市議員汪志冰質疑，取締案件恐僅是冰山一角，要求市府應盡速訂定相關規範，將行人違規及事故嚴重路口，納入「行人闖紅燈違規告警系統」試辦範圍，北市交通局表示，會持續挑選適當路口辦理。

根據統計，北市近6年行人違規案件數前3名路口，分別為福國路及福華路口417件、基隆路及羅斯福路口407件、忠孝東路及敦化南路口376件；另外，因行人違規造成事故的案件數前3名，則為民權東路林森北路口12件、西園路和平西路口9件、中華路漢中街口8件。

統計資料指出，北市2015年至2020年止，總計取締6.9萬件行人違規，其中2015年至2018年期間，平均每年約取締7000件，但2019年至2020年平均取締2萬件，數量暴增近3倍；過去6年行人違規造成事故的案件，總計造成146人受傷、4人死亡。

汪志冰認為，交通大隊取締的案件數僅是冰山一角，警員執法針對行人違規多以勸導為主，但每年仍平均取締逾1萬件，且裁罰僅300元，未被查獲的黑數恐更多。

交通局為改善行人違規現象推動「行人闖紅燈違規告警系統」，斥資180萬在羅斯福路3段244巷路口試辦2個月，實施後一天違規案件從45.7件降至22.8件，顯見AI系統連動語音警告及LED燈警示確實可改善違規狀況。

汪志冰表示，交通局應儘速訂定「行人闖紅燈違規告警系統」相關規範，並參考交通大隊數據綜合研判，將行人違規案件數及事故嚴重路口納入重點建置範圍，降低行人違規案件。