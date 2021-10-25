士林郭家祖厝成古蹟 屋主棄逾億元都更獲利成全

台北市士林區大東路54號為百年前士林望族郭家的祖厝，今天獲指定為市定古蹟。建物所有權人表示，這個結果將讓他損失上億元，但能為社會保留一點東西下來，他欣然接受。

根據台北市文化局調查，在繁華的士林夜市後方小巷弄內，矗立著一棟三層樓高的老屋，現作為泰式餐廳使用。這棟老屋建於100多年前，是當時士林新興望族郭家的祖厝，也是台大醫院外科醫生、社會工作者、白色恐怖受難者郭琇琮成長的地方。

文化局指出，郭琇琮出生於1918年日治時期，殖民統治的不公平讓年輕的郭琇琮覺得苦悶，他作為知識分子，一直在尋求台灣人的出路、思考如何破除不公不義的社會體制，當時曾被學生間諜密報參與反日組織而被逮捕，直到1945年日本戰敗才獲釋。

文化局表示，郭琇琮經歷政權轉移，在二二八事件後，相信改變才能帶來祝福，認為要解決台灣的社會與政治問題，只有期待所謂的「新中國」、「人民中國」，所以加入了共產黨組織，成為「匪諜」，並在1950年再度被逮捕，同年11月28日、33歲生日當天，被送上馬場町刑場槍決。

文化局今天舉行文化資產審議委員會，出席18名文資委員一致同意郭家祖厝具有重要建築與歷史價值，通過指定士林區大東路54號為市定古蹟。

建物所有權人蔡先生在會議上表示，他大約在10年前買下這棟當時只是一片廢墟的「鬼屋」，本來是為了等待都更後獲利了結，所以4、5個月前接到文化局來函通知建物為暫定古蹟時非常震撼。

他說，這塊土地是在士林夜市裡面，是士林最熱鬧的地方，對面30坪的土地近期出售，要價新台幣1.8億元，而他的土地100多坪，因此成為古蹟是很大的價值損失，但他心念一轉，不如將這個結果當成緣分。

蔡先生指出，這棟建物同時具有很高的文化資產以及土地價值，財產帶不走，但若能為社會保留一點東西下來，會是人生很大的意義，也反映出人類的善良面。至於後續再利用方法，繼續作為餐廳使用、保留人氣流動，也是一種好方法。

蔡先生的妻子簡小姐說，她本想極力反對、抗爭到底，但經過文化局相當積極的善意溝通，慢慢轉為欣然接受，宣布指定為古蹟的時候甚至一度激動掉淚，希望文化局能全力協助，讓這棟建物早日成為真正的文化資產。

文化局副局長田瑋會後受訪表示，後續修復再利用計畫規劃設計、補助申請及工程等皆會以簽訂契約的方式協助所有權人完成；文化局關注都更時程，以謹慎的態度推動文化資產保存，盼此案成為後續典範，讓列冊建物的所有權人相信政府。