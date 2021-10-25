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板橋、淡水民眾長期占用免費停車格 新北市要收費納管

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
淡水、板橋有部分車主長期占用免費停車格，遭民眾陳情，市府決定將這些停車格收費納管，增加周轉率。圖／新北市交通局提供
淡水、板橋有部分車主長期占用免費停車格，遭民眾陳情，市府決定將這些停車格收費納管，增加周轉率。圖／新北市交通局提供

新北市人口成長、停車需求與日俱增，卻有部分民眾長期占用免費停車格，導致其他市民權益受損。新北市府為提升路邊停車格周轉率及落實使用者付費原則，決定將板橋區大觀路一段、淡水區沙崙路131巷等兩區5條路段巷弄共146格的路邊公有停車位納入停車收費管理，計價方式採計次收費，每次30元，避免有車輛久停占用情形發生。

新北市有民眾陳情表示，他們家中附近停車格因為沒有收費，所以遭到長期占用，根本變成私人停車位，其他市民都沒得停，希望市府能夠處理，提升停車格週轉率。市府此次接到的民眾陳情案又以淡水及板橋最多。

新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，為改善公有停車位遭久停占用問題，他們邀集相關單位會勘後，獲得地方居民支持，決定將板橋區大觀路1段29巷179弄及淡水區沙崙路131巷13弄、沙崙路151巷26弄、淡海路184巷內文中4公園周邊道路的路邊汽車停車格納管收費。

許芫綺指出，此次影響的停車格共計146格，將從11月1日起開始收費管理，並落實使用者付費原則；收費時間均為平日周一至周五的上7時至晚間8時，採計次收費(4小時開單1次)，每次30元。

許芫綺表示，新北市總計有3萬5928格公有路邊汽車停車格，去年迄今已陸續清整新店、土城、淡水、汐止、板橋、中和、鶯歌、林口、樹林、永和、三峽、五股、泰山、八里、三重及蘆洲等路段巷弄內的公有停車格轉型收費管理，現階段累計有3萬1897格收費管理。

許芫綺指出，市府除積極提升停車轉換率，讓停車位公平分享外，還會派專人按時巡查，若發現無牌或廢棄車輛，將通報環保局或監理機關處理，杜絕久停占用情形發生。 

交通局補充，新北市路邊停車行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」活動持續進行中，老用戶享有每2筆折5元、每4筆折10元優惠，自今年起新加入的用戶還可再享前3個月每筆路邊停車費88折優惠。

淡水 汐止

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