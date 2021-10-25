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新北板橋淡水部分巷弄公有停車格 11/1起收費

中央社 / 新北25日電

新北市交通局今天透過新聞稿表示，自11月1日起，板橋區大觀路一段、淡水區沙崙路131巷等部分巷弄內的路邊公有停車位，將納入收費管理，遏止車輛久停占用情形。

新聞稿中，新北市政府交通局停車營運科長許芫綺指出，板橋區大觀路1段29巷179弄，淡水區沙崙路131巷13弄、沙崙路151巷26弄、淡海路184巷內的文中4公園周邊道路，共計有146格路邊汽車停車位，自11月1日起納入收費管理。

許芫綺表示，收費時間均為平日週一至週五的上午7時至晚間8時，採計次收費（4小時開單1次），每次新台幣30元。

許芫綺說，去年起陸續清整各行政區路段巷弄內的公有停車格轉型收費管理，讓公共停車格位能夠公平分享，並派專人按時巡查，如遇無牌或廢棄車輛，均立即通報環保局或監理機關處理，杜絕久停占用。

淡水

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