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4醫療院所違規推五倍券優惠 北市共罰21萬元

中央社 / 台北25日電

振興五倍券上路，不過台北市衛生局今天指出，醫療院所不能以優惠、折扣等商業手法廣告促銷，違者將處5萬元到25萬元罰鍰，9月至今已有4間醫療院所違規、共開罰21萬元。

台北市衛生局今天舉行視訊記者會，醫事管理科視察吳秀娥表示，根據醫療法第86條規定，醫療院所不能以優惠、團購、直銷、消費券、預付費用、贈送療程等具有促銷意圖的商業手法來廣告宣傳，違者可裁處新台幣5萬到25萬元。

吳秀娥指出，振興五倍卷上路，醫療院所若宣傳標榜五倍券優惠打折的廣告，例如「五倍券專案，5000抵6000」、「凡使用五倍券5000，回饋使用面額的20%、現省2500」等，均為違規行為。

她說，衛生局從9月15日開出第一張罰單至今，共查獲4家醫療院所違規、開罰21萬元，違規者大多屬於美容醫學機構。

吳秀娥呼籲，民眾選擇醫美療程時，要注意「六要三不」，包含要檢視醫療機構開業執照、要檢視醫師執業執照、要充分與醫師溝通想要改善的部位、要由醫事人員親自執行療程及確實瞭解療程效果、要詳閱衛生福利部公告的美容醫學處置同意書及說明書範本、要求開立收據。

三不則是不要預付訂金或預購療程、不要相信「全國第一」或「最專業」等誇大用語，以及不要參加贈品、折扣、團購等不當招攬活動。

吳秀娥強調，民眾購買醫美療程前請先至診所與醫師進行諮詢評估、溝通，確實瞭解效果後，再選擇適合的療程，切勿輕信形形色色的醫療廣告或行銷手法而衝動購買，以保障自身權益。

衛生局 廣告 醫師

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