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台中女力女麗活動日10/30登場 打造女性運動專區

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
第二屆「2021台中女力女麗Womens' Sports Day」活動10月30日在大里國民暨兒童運動中心登場。圖／運動局提供
第二屆「2021台中女力女麗Womens' Sports Day」活動10月30日在大里國民暨兒童運動中心登場。圖／運動局提供

台中市政府運動局與中華民國文化休閒運動協會，10月30日在大里國民暨兒童運動中心舉行第二屆「2021台中女力女麗Womens' Sports Day」活動，規劃舒活瑜珈、有氧拳擊和熱情Zumba三大課程，另有專業師資與檢測設備，提供身體狀況分析與運動建議，女性免費報名，參加者贈送運動專屬Reebok聯名T-Shirt、瑜珈墊等，更有機會抽好禮大獎。

運動局說明，第一屆台中女力女麗去年活動頗有好評，今年邀台中多位優秀女性運動員拍攝影片宣傳，包括台灣首位奧運輕艇選手張筑涵、六度參加帕運健力選手林亞璇、三度參加帕運柔道選手李凱琳、帕運桌球選手林姿妤及台中東山高中女排隊、女壘隊等，號召共襄盛舉，建立良好運動習慣。

運動局指出，為滿足女性需求，現場設妝髮區、打卡牆與放鬆按摩等區，適合母女、姐妹一同參加，感受女性專屬運動專區。詳細資訊上「台中酷運動」粉絲專頁查詢。

瑜珈 中東

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