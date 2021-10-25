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地主今砌牆封通道 板橋群益社區住戶兵分二路陳情抗爭

聯合報 / 記者林昭彰施鴻基／新北即時報導

新北市板橋中正路「群益社區」20多名住戶今拉白布條到市府陳情，要求市長侯友宜「救命」，擔心因新地主封閉通道，發生如高雄城中城事故時難以逃生；市府工務局使用管理科長陳德儒代表接受住戶陳情，但工務局依然認定是私權糾紛，只能建議住戶和地主繼續協調。只是地主委託一家建經公司處理，始終未出面對談。

群益社區住有89戶、500多人，原本可藉中正路一家店面旁通道出入，本月爆發通道使用權糾紛，周姓新地主本月12日告知要施工，3天後就在通道上築圍牆，原本今天要砌牆，但住戶得知消息後兵分二路，部分在現場阻止，部分到市府前陳情。

「火災公務員負全責，有請侯市長救命！」群益住戶在市府前拉著「侯市長救命」等白布條高聲怒吼，他們指控前地主在當初的契約中載有工程完成後，一樓全部打通為通道」，但新地主接手卻要封閉，「如果發生火災有傷亡，誰來負責」？

他們說，40年來他們大都利用中正路313號1樓進出社區，如今新地主封閉，不僅導致出入不便，也憂心出現公安危機。但當他們拿著協約請市府主持公道時，市府卻以「這是私權問題」搪塞，要求住戶再和地主協商，「如果協商得通，我們還需要來抗議陳情嗎？」

不過工務局表示，當地除了靠近中正路的通道，在社區正門還有6公尺寬的巷道可通行，所以不至於產生公安危機，但社區通道畢竟攸關住戶權益，希望請雙方盡量協調，找出彼此都可接受的方案。

工務局也表示，目前住戶提供的契約不夠完整，雖有前地主承諾提供通道的協約，但並非全文，法制局研議後也認為不足以證明，希望住戶可提供完整版的協約，以利市府判讀。

新北市板橋群益社區20多名住戶今到市府陳情兼抗議，和主任消保官王治宇（左）溝通。記者施鴻基／攝影
新北市板橋群益社區20多名住戶今到市府陳情兼抗議，和主任消保官王治宇（左）溝通。記者施鴻基／攝影
新北市板橋群益社區20多名住戶今到市府陳情兼抗議，要求市長侯友宜出面主持公道。記者施鴻基／攝影
新北市板橋群益社區20多名住戶今到市府陳情兼抗議，要求市長侯友宜出面主持公道。記者施鴻基／攝影
新北市板橋群益社區20多名住戶今到市府陳情兼抗議，由工務局使用管理科長陳德儒（左）接下陳情書。記者施鴻基／攝影
新北市板橋群益社區20多名住戶今到市府陳情兼抗議，由工務局使用管理科長陳德儒（左）接下陳情書。記者施鴻基／攝影
新北市板橋群益社區20多名住戶今到市府陳情兼抗議，要求市長侯友宜出面主持公道。記者施鴻基／攝影
新北市板橋群益社區20多名住戶今到市府陳情兼抗議，要求市長侯友宜出面主持公道。記者施鴻基／攝影
新北板橋群益社區住戶強調爭議通道已經40多年。圖／工務局提供
新北板橋群益社區住戶強調爭議通道已經40多年。圖／工務局提供

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