第12輪第2階段開跑 北市府盼增加需求避免浪費

第12輪COVID-19疫苗第2階段今天上午開始預約，台北市副市長蔡炳坤今天說，此次可以提供29萬人次的量能，希望中央再規劃更多人來預約，避免造成醫護人力浪費。

蔡炳坤今天上午赴花博爭豔館視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打狀況時接受媒體聯訪，他表示，花博今天都是施打第2劑AZ疫苗，早上大約6000人、下午7000人、晚上4000人，開設施打線數量依據人數多寡調整，最多18條線。

蔡炳坤說，依據過去累積經驗，第2劑AZ疫苗預約施打率約95%，而花博一整天最多可以替2萬人接種，因此經過評估後，未來規劃每天大約會開出85%、約1.7萬人的量能，讓接種者或醫護都可以從容一點，打穩打好。

第12輪公費疫苗第2階段今天上午10時起開始預約，蔡炳坤指出，台北市這次開出29萬人次的量能，而中央只有提出18萬人次的需求，所以昨天跟衛福部長陳時中溝通時有提及，希望再規劃更多人來預約，避免太多空缺造成已經準備好的醫護人力浪費。

蔡炳坤說，第1階段沒打到的民眾，第2階段一定可以打到，台北市的醫療量能非常足夠，歡迎大家都來預約。

至於第13輪的接種規劃，蔡炳坤表示，中央在第12輪加開了5個接種站，其中除了中正紀念堂外，其他點能提供的量能都不多，所以昨天有跟文化部長李永得提議，這個站點只有暫時使用到31日，如過中央願意持續提供的話，台北市可以接手。

蔡炳坤進一步指出，台北市可以協調醫院或醫師公會、基層診所組成團隊，提供接種服務，李永得則答應回去再評估，今天會再進一步與中央聯繫討論。

他強調，第13輪的量能還沒有定案，希望中央確定方向後及早讓市府知道，畢竟跟醫院溝通協調需要時間，陳時中有答應，方向明確之後，會來找市府商量；市長柯文哲的態度是，不要突然性的暴起暴落，只要確定了，台北市一定做得到，需要的話可以主動到衛福部溝通。