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影／北市成立移工學校 「避孕」擬納家庭醫學制度課程

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲今出席台北移工學校的啟動典禮。記者潘才鉉／攝影
台北市長柯文哲今出席台北移工學校的啟動典禮。記者潘才鉉／攝影

北市今日舉辦台北移工學校的啟動典禮，勞動局表示，移工學校並非有一個固定有校區的學校，而是採取線上線下學習，將擴大辦理目前已經有中文班、家庭照顧班等，另外，正在規劃移工職業安全、衛生線上課程。至於，台北市長柯文哲曾說移工學校應納入避孕課程，柯說，預計將入境移工、新住民和中低收入等弱勢人士，納入在家庭醫學制度中。

柯文哲出席記者會表示，台北市過去幾年，曾辦理許多活動，帶動國人與移工、新住民的交流學習，如每年辦理穆斯林嘉年華、去年辦理的菲律賓面具節活動，讓國人與移工朋友在交流中相互學習。

柯文哲表示，外來人口在台生活的人數高達165萬人以上，可以說每13個人當中，就有1位可能是移工、移民或新二代或外籍學生，這是台灣社會不可分割跟的一部分，投資移工學校，就是投資台北的未來，讓移工適應力好、工作能力也變好，將來或許對方回國，「十年後都可能成為國家總統、總理。」

柯文哲說，最實際的例子就是捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib），當年在林口長庚醫院當實習醫生，回捷克後去當首都市長，仍對台灣相當友善。

柯文哲說，此次啟動的北市「移工學校」並非實質學校，逐漸走向「線上線下整合」課程，未來大部分會是線上活動，未來逐步籌辦實質移工學校，就能專門提供給北市移工。

北市勞動力重建運用處副處長黃毓銘表示，北市每年開設中文班提供移工學習中文，也因應北市家庭看護工人數多，而開設家庭照顧技巧課程；此次成立台北移工學校預計將目前已經有的課程擴大辦理，另外，受到疫情影響也會提供線上課程，正規劃職業安全、衛生的相關線上課程。

至於，柯文哲曾說移工學校應納入避孕課程，柯文哲表示，移工本身有一套聯絡系統，如關懷之家等，現在台北市要推廣家庭醫師制度，預計將入境移工、新住民和中低收入等弱勢人士，納入在家庭醫學制度中。

黃毓銘補充說明表示，目前正推廣家庭醫學制度，醫院均有提供諮詢管道供移工或新住民洽詢家庭醫學健康等疑問，針對婚孕方面衛教也會透過不同管道優先宣導。

移工 北市 柯文哲

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