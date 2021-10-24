直擊北市內湖穴居！窩地下室32年 廚具雜物塞滿走道

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
88歲陳姓長者因沒辦法工作，已在北市內湖地下穴居租房32年。記者胡瑞玲／攝影
88歲陳姓長者因沒辦法工作，已在北市內湖地下穴居租房32年。記者胡瑞玲／攝影

台北市內湖新明路公寓，30年前是市場，後來屋主改建成雅房出租，被稱為「台北穴居」。4年前疑似電線走火、發生火警，如今實際住戶減少，但仍屬缺乏消防觀念的弱勢，地下走道，煮飯的瓦斯爐旁邊仍堆放易燃物，若再有大火，不堪設想。

這棟有公安問題為地下穴居，環境陰暗、髒亂，但不少獨居老人或低收入者選擇住在這裡。週美里里長丘麗玲表示，如今已有重視該地下室情況，不僅每天都會送便當給住戶，也購買滅火器，每戶都有發放住警器。

記者實際直擊現場，一往地下室走去，撲鼻而來的是陣陣惡臭，牆壁上確實有放置滅火器及改善燈光照明，但這或許也提供住戶在走道間煮飯更好的環境。

煮飯的陳伯伯已88歲，在地下室長居32年，房內牆壁貼滿一張張海報及紙張，他表示沒錢粉刷、加上潮濕，所以就貼上海報遮擋，「這樣比較漂亮啦」。但住警器呢？伯伯說有發，但他沒裝，如果失火了怎麼辦？「不會啦，反正我住樓梯旁邊，要逃很快」。

整個地下室，長約80公尺，被隔成20幾家雅房，實際住戶不到10戶，多成倉庫囤放雜物，市場的攤商也會租來放置物品，雜物塞滿整個房間和走道，廚具、瓦斯桶就放在走廊上，住戶除要面臨大火來襲時，有很多易燃物加速火勢外，瓦斯外洩也另一重大公安問題。

剛搬進來的水電工李男，似乎沒有意識到消防安全的疑慮，朋友介紹來租屋，只因為一個月只要3000元，房間破舊，他利用易燃的木板重整天花板、打造輕隔間。但問到消防設備，李男渾然不知，只說「地下室有幾條往地面的樓梯，要跑應該很容易。」

北市內湖地下穴居，狹窄走道上塞滿紙箱、衣服等雜物，連煮飯也都在走道上。記者胡瑞玲／攝影
北市內湖地下穴居，狹窄走道上塞滿紙箱、衣服等雜物，連煮飯也都在走道上。記者胡瑞玲／攝影
北市內湖地下穴居，每個房間價格不等，此間貧困年邁者一個月3000元租賃。記者胡瑞玲／攝影
北市內湖地下穴居，每個房間價格不等，此間貧困年邁者一個月3000元租賃。記者胡瑞玲／攝影
北市內湖地下穴居，狹窄走道上塞滿紙箱、衣服等雜物，連煮飯也都在走道上。記者胡瑞玲／攝影
北市內湖地下穴居，狹窄走道上塞滿紙箱、衣服等雜物，連煮飯也都在走道上。記者胡瑞玲／攝影
北市內湖地下穴居，每個房間價格不等，此間貧困年邁者一個月3000元租賃。記者胡瑞玲／攝影
北市內湖地下穴居，每個房間價格不等，此間貧困年邁者一個月3000元租賃。記者胡瑞玲／攝影
北市內湖地下穴居，每個房間價格不等，此間貧困年邁者一個月3000元租賃。記者胡瑞玲／攝影
北市內湖地下穴居，每個房間價格不等，此間貧困年邁者一個月3000元租賃。記者胡瑞玲／攝影

公安 獨居老人

延伸閱讀

疫苗量能不足加開5接種站 北市府：陳時中答應第13輪會先討論

北市已25件災情！民宅屋簷掉、梯間龜裂 路燈桿傾30度

今年最強震 文山區屋簷掉落、北市接獲零星災情

有5萬顆住警器額度 彰化縣即日起免費受理申請

相關新聞

信義區驚見「台北版城中城」 走道垃圾堆到門口都堵住

高雄鹽埕區城中城大火奪46條人命，兇猛火勢不僅令外界震驚，也燒出全台老舊危樓議題、弱勢者悲歌及困境。北市議員戴錫欽指出，...

影／離岸風場也有空橋 船與風機高空對接確保人員安全

搭飛機時要走空橋，位於海上的離岸風場的工作船也有自己的空橋，是從荷蘭引進的空橋，造價超過新台幣一億元，東方風能營運長 B...

直擊北市內湖穴居！窩地下室32年 廚具雜物塞滿走道

台北市內湖新明路公寓，30年前是市場，後來屋主改建成雅房出租，被稱為「台北穴居」。4年前疑似電線走火、發生火警，如今實際...

淡水社宅變長照中心 新北市府：因當地居民反彈

新北市府本欲在淡水海天段公有地興建社會住宅，但新北市衛生局近日突召開公聽會，表示要改做為長照中心。議員認為市府未與居民溝...

大安濱海樂園OT廠商被控濫挖防風林 業者：符合規範

台中市大安北汕防風林自救會今天在大安區發起抗議行動，指控大安濱海樂園OT廠商濫挖防風林，影響當地居民生活和安全。

舊長安橋將拆改建 新北市府喬了9年終於達成協議

新北市汐止區長安橋防洪高度不足，市府9年前以200年洪水頻率，在相距不遠處興建新長安橋後，兩座橋梁都供人車通行。市府工務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。