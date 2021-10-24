信義區驚見「台北版城中城」 走道垃圾堆到門口都堵住

高雄鹽埕區城中城大火奪46條人命，兇猛火勢不僅令外界震驚，也燒出全台老舊危樓議題、弱勢者悲歌及困境。北市議員戴錫欽指出，緊鄰台北市政府的興隆整宅A區有疑似囤物症患者，將走廊堆滿易燃紙箱、垃圾及雜物，投訴市府卻無下文，要求市府積極稽查、列管，台北市長柯文哲承諾1周內提出解決辦法。

戴錫欽表示，城中城大火致命因素包含凌晨發生、多弱勢長輩、低樓層玻璃帷幕、堆滿雜物、原商業使用樓層建材裝潢不符合防焰消防標準、消防安檢不確實，北市近期列舉14個地方，針對11樓以上、老舊混合使用，搶救高風險地區進行消防演練，但「雜物堆積」也是嚴重公安問題之一。

根據資料顯示，北市自2018年至2021年的「堆積雜物於公眾通行空間」裁罰件數，一年比一年糕，2018年裁罰2件、2019年15件、2020年32件、2021年10月41件，2018年與2021年相比，裁罰件數暴增20倍，但依規定只能裁罰3000至1.5萬。

戴錫欽接獲陳情指出，信義區基隆路的興隆整宅A區約有400戶居民，其中3樓的民眾表示，該樓層有疑似囤物症患者，不僅將公共走道堆滿紙箱、垃圾及雜物，連自己及對門鄰居的門口幾乎都堵住，民眾質疑若發生火災，勢必逃生不易，致電與消防局與環保局陳情，卻得到「屬跨局處業務，建議打1999陳情」。

戴錫欽批評，截至今年10月止共裁罰41件，但還有很多黑數是沒被找到；興隆整宅A區因整合困難到現在還無法都更，現在又遇到公共走道被塞滿雜物卻無人可管的情況，該棟樓住了許多弱勢民眾，每戶8至12坪，情況就類似城中城，要求市府除了稽查外，也要加強橫向溝通，找到遇到跨局處的處理方式。

柯文哲表示，去年發生錢櫃大火後，北市就有嚴格檢查一遍，裁罰件數逐年增加，代表市府都有嚴格進行稽查；副市長黃珊珊說，有消防安全疑慮的大樓若沒有管委會，就會通知所有權人，上次錢櫃大火後，有加強稽查，並針對200戶進行裁罰。