新北市府本欲在淡水海天段公有地興建社會住宅，但新北市衛生局近日突召開公聽會，表示要改做為長照中心。議員認為市府未與居民溝通，逕自取消原有計畫，此舉不符民眾期待。衛生局說，當時要蓋社宅時，地方有反彈聲浪，加上淡水65歲人口達16.82%，推估2041年將飆升至34.46%，故決定將此案改做以住宿式機構、日照及居家式機構為主的長照機構。

新北市淡水區海天段共有5筆公有土地，原由城鄉局評估興建社會住宅，不過2018年規畫報告出爐後，遲遲沒有進展。新北市衛生局在13日突然召開公聽會，宣布該案將改做「長照設施興建轉移案(BOT)」，此舉讓地方民代相當不滿。

鄭宇恩說，淡水租屋需求為新北前三高之行政區，有興建社會住宅之必要性，所以市府當時規畫在此興社會住宅時，讓市民相當興奮。

鄭宇恩表示，自己萬萬沒想到的是，該案延宕2年多後，市府突然宣布要以BOT方式改做長照機構，且還是在沒有與市民溝通的情況下逕自宣布。

鄭宇恩提到，且依照新版BOT案規畫報告，長照中心營運50年將虧損6.5億元，不懂為何市府要如此堅持將公有地塞給廠商做此案。

衛生局回應，市府先前曾在地方開過說明會，在地居民大多反對興建社會住宅，民眾希望能興建多功能大樓，所以他們才會重新檢討此案。

衛生局表示，目前淡水65歲以上人口為3萬1597人，占比16.82%，但至2041年時，老年人口將大幅上升至34.46%。經評估後，認為當地長照需求大，所以才決定配合新北市醫動養政策興建長照設施。

衛生局說，為樽節市府財政負擔，此案採民間自提BOT模式辦理，會以住宿式機構、日照及居家式機構為主來興建。業者可自行提出不同想法，市府會選擇提出最優方案的業者來執行。