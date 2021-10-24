大安濱海樂園OT廠商被控濫挖防風林 業者：符合規範

台中市大安北汕防風林自救會今天在大安區發起抗議行動，指控大安濱海樂園OT廠商濫挖防風林，影響當地居民生活和安全。

大安北汕防風林自救會長陳錫賜表示，台中市大安區大安濱海樂園OT廠商開發時，非法砍2000多坪營運範圍的防風林樹，台中市府放縱，廠商無視協調會結果，自救會為了保障生命財產安全發動抗議，自救會人員還被廠商告妨害名譽；今天的抗議行動數百人參加，眾人白布條在活動中心和濱海附近遊行，大甲警分局派員警在場維持秩序和交通安全。

廠商向海那漾今天回應指出，公司於民國109年9、10月間，因蛇類蚊蟲氾濫，為維護旅客居住安全而進行園區內土地環境樹木整治一事，實行前未能事先與周遭居民溝通，造成誤會及紛爭，說明土地使用的適法性。

(1)為依法向台中市政府申請承租營運「台中市大安海濱旅客服務中心及周邊設施營運移轉案」專案公司，依本案OT契約，得於政府契約、營運計畫書約定範圍內，合法利用並管理營運大安海濱遊客中心及周邊設施園區範圍內之土地(包括整治及維護)，並負管理及受主管機關監督權責。

(2)本案於整治園區內土地前，已合法向台中市風景區管理所報備並確認，系爭土地為「遊憩用地」，非「保安林地」，且基地範圍已確認非「野生動物保護區或重要棲息環境、位於國家重要濕地、位於台灣沿海地區核定公告之自然保護區、位於水源保護區」等不得利用土地，並非保育範圍。

(3)本案整治範圍為原大安海濱樂園之舊有園區，整治前已存有廢棄涼亭、人行步道及烤肉設施，惟因已荒廢10餘年，而形成既有雜林，雜草叢生，並非原始林貌之防風林，有鑑於已發生多起蛇類入侵園區事件，為維護旅客安全，故辦理整治清理措施。

(4)這次整治之土地範圍，無論於使用上及法規上皆合乎於本案OT契約範圍及主管機關法律規範。

另外，廠商也說明處理後續指出：

(1)已將於該整治區域，作為環境教育及戶外活動使用，故該區域未來將不會作為帳篷露營區使用。

(2)已於今年2月完成補種林木達1200顆，已回報相關主管機關植被復甦情況並辦理會勘（包括木麻黃500顆、黃槿500顆及羅漢松200顆），且於最外層區域增設竹圍籬以達固砂防風效果，已依歷次協調會議所述內容執行。

(3)另關於抗議訴求狀其他指訴，其旨揭內容多有不實及刻意誤導之處，向來謹遵相關法規及OT契約內容履行營運計畫，保障保護消費者權益，其不實指述，已傷害商譽及全體員工努力心血，將依法主張權益，函內指控違法之處，亦將全力配合司法調查並依主管機關指示規定辦理，絕不推辭。

(4)希望未來能與居民和諧發展，共同促進地方觀光，善盡公司社會責任。

自救會也質疑業者違反營運合約，在濱海園區停車場公廁設置收費式沖身沐浴設施；今年8月在園區內燃燒大量廢棄物，經環保局開罰後，觀旅局未合約規定裁罰，而增設露營帳篷水泥基座，未依法向都發局申請施工，污水未經處理即排放至北汕出海口，嚴重影響環境水質等，要求市府重視問題召開公聽會，嚴懲失職公務員及廠商，還給居民居住正義。市議員施志昌也到場聲援居民。

台中市觀旅局表示，去年10月大安濱海樂園OT廠商在北側園區進行樹林環境整理時，疏伐過度影響當地居民生活品質，觀旅局已依投資契約裁罰3萬元，並召開3次地方協調會議，要求OT廠商配合居民意見於北側園區種植完成1200株防風樹種，觀旅局也定期邀集樹木醫院樹醫生至現場查看植栽養護情形並提供專業建議。