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學會尊重與自重 鐵花窗職人：方便不能當隨便

中央社 / 雲林縣24日電

鐵花窗職人、藝術家曾文昌日前以尊重為題，宣布沒廁所的工地不接案，今天再度發文以自重為主題，強調「要求業主們做到時，工人也要檢討！人家給予方便不能隨便啊！大家要學會尊重與自重。」

曾文昌19日在臉書（Facebook）以尊重為主題發文，道盡工人在職場上的辛酸，引起熱烈討論。曾文昌今天再度發文，以自重為主題。

曾文昌提到，前一篇業主是否有提供廁所引起媒體大篇幅報導，讓他感到驚訝，也代表著廁所問題已經存在很久，但他覺得問題是兩面的，因為工人再怎麼差勁都不能抹殺人的基本需求。

曾文昌表示，很多工人會不在意有沒有弄髒業主家的馬桶，甚至將剩餘的泥漿、油漆、廢料倒進去馬桶，惡搞業主家的馬桶。他覺得此問題是可以約束跟解決的，不能因為這些人去抹殺那些守規矩及用心對待業主的人。

曾文昌認為「工人在要求業主們做到時，自己也要檢討！人家給予方便不能隨便啊！當使用完廁所後有沒有把自己造成的污染給整理乾淨？工作所產生的廢料是否有妥善處理及自行帶走呢？」

「要別人尊重我們，我們不需要先自重？」曾文昌常跟師傅說，當你隨口吐的那一口檳榔汁，傷害的不只是個人形象，也是嚴重傷害公司的形象，也塑造外界對工人的負面形象。

曾文昌重申，「人是互相的，工人對業主什麼態度，業主就會給工人什麼樣的臉色，當工人的態度不拿出來．怎能祈求業主給予好臉色呢？人要將心比心。」

曾文昌希望，工人們能自我約束，期待未來寫「工人」二字時，不再心酸與卑微，它代表著是刻苦與耐勞、技術與榮耀。

曾文 馬桶

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