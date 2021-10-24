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舊長安橋將拆改建 新北市府喬了9年終於達成協議
新北市汐止區長安橋防洪高度不足，市府9年前以200年洪水頻率，在相距不遠處興建新長安橋後，兩座橋梁都供人車通行。市府工務局今天表示，考量防洪安全，舊橋將拆除並改建為僅供行人及自行車通行橋梁，新長安橋則供車輛通行，人車分流。舊長安橋27日起封閉，請用路人配合改道，新橋預計明年底完工。
工務局表示，舊長安橋是汐止區跨越基隆河連接長安里、鄉長里的重要幹道，因為防洪高度不足，兩端設置防洪閘門，以備不時之需。颱風暴雨來襲時基隆河溢堤，不但舊長安橋結構容易受損，附近居民也會遭受淹大水之虞。市府2012年底配合中央200年洪水頻率整治計畫，在往上游距離舊橋長安橋270公尺處興建新長安橋。
新長安橋完工後，本應拆除舊長安橋，保障附近居民安全。地方人士認為走新橋通勤、上下學，不只要多繞一段路，新橋位置偏僻，也擔心女性夜間過橋有安全疑慮，表示反對。
市府新建工程處多次與地方溝通協調及召開說明會，才與居民達成共識，同意拆除舊橋，並改建僅供行人及自行車通行的橋梁。完工後兩座橋梁人車分流，將更安全及便利。
新工處表示，舊長安橋將從27日起拆除主橋改建，工程總經費約8929萬元，預計明年底完工。施工期間基隆河兩岸人車往來請改走新長安橋，行經改道路段多加注意現場指示牌面、減速慢行。
工務局長詹榮鋒說，舊長安橋改建的新橋以人行及自行車牽引為主，同時具耐震及抗洪能力。橋跨中央將設置行人休憩區域及汐止鄉長里地方發展文史介紹，串連既有自行車路線，形成更完整的自行車交通路網，打造具地方特色的觀光新地標。
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