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民代批市府「賤租」淡水舊公所 新北駁：具公共利益

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市議員鄭宇恩認為市府賤租淡水舊公所(中間藍色棟)空間，要求重新檢討。圖／新北市財政局提供
新北市議員鄭宇恩認為市府賤租淡水舊公所(中間藍色棟)空間，要求重新檢討。圖／新北市財政局提供

新北市府規畫淡水區公所舊大樓的1、2樓作公共托育中心用，3樓招標委外辦理微型運動中心。不過新北市議員鄭宇恩認為，以前舊公所全棟招標年租金為465萬，現在雖只出租3樓，但年租金卻降至21萬，是「賤價出租」市有地。新北市財政局回應，當初的465萬是包含1、2、3樓、地下室及停車場，且此案限定業者須做運動中心，具公共利益性質的案子不會以賺錢為優先考量。

淡水區公所新大樓約5年前落成、使用，市府為充分利用舊公所空間，招租給食品公司，2020年約滿，市府欲重新出租，但多次招標未果，經調配後，決定將1、2樓改建為公共托育中心，3樓則由體育處招標委外辦理微型運動中心，年租金底價為21萬。

鄭宇恩表示，淡水舊公所位於淡水老街精華地段，窗外就是淡水河美景，3樓空間達上百坪，市府竟用月租金1萬7000元來出租，周邊相同地段2樓以上40坪左右的空間都還能租到10萬元，這樣的招標底價與市場還情完全不同，是將市有財產賤價出售。

鄭宇恩指出，過去財政局招標案，除訂定高額的年租金外，還會要求得標廠商須定期舉辦歷史導覽、藝術展演等活動回饋地方。這次的微型運動中心不只沒有高額租金，也無法辦理歷史展覽。另外，以目前規畫來看，運動中心單次收費50元，與淡水其他健身業者1分鐘1元的收費制度相差不多，「看不出那裡有在回饋地方。」

財政局回應，政府推動政策或是執行與公共利益相關的案子時，本就不會將賺錢擺在第一位，此案的重點在於服務淡水居民。

財政局指出，以前465萬的年租金是把1、2、3樓與地下室、停車場全部加起來計算。現在市府是單租3樓，且為了回饋地方，他們還限定投標廠商必須做微型健身中心，在有限制條件的情況下，價格本來就會稍低一些。

財政局表示，目前3樓的微健身中心已經招租2次都沒標出去，若真的價錢設定過低，那應該早就被廠商租走，由此可見市府並沒有賤租市有財產地。

另外，針對微型運動中心單次收費50元的價錢是否過高問題。新北市教育局長張明文回應，會請體育處將意見納入參考，再仔細研議、討論。

新北市府規畫3樓要招租給健身業者，做微型運動中心，回饋地方。圖／新北市財政局提供
新北市府規畫3樓要招租給健身業者，做微型運動中心，回饋地方。圖／新北市財政局提供

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