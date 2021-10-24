中嘉數位、YouBike持續徵才 月薪最高可達6萬元

後疫情時代，國內外經濟後市看好，北市本周徵才數是去年同期及今年5月疫情前的3倍，北市就業服務處將於10月25日至29日邀集12家知名企業舉辦徵才活動，共釋出686個職缺，最高月薪高達6萬元。

北市勞動局長陳信瑜表示，受益於疫情而需求增長的印刷電路板製造業（PCB）上市大廠欣興電子，釋出155個工作機會，位居本周求才之冠。

職缺包含製造技術師、品管技術師、設備技術工程師、廠務技術工程師及環工技術工程師，高中畢業即可，日班月薪3萬起，夜班3.8萬起；另設備工程師、製造工程師、品保工程師及製程工程師，周休2日，每日上班8小時，依學經歷分別3.3萬及4.1萬起薪。

疫情期間逆勢成長的數位廣告行銷公關業星威嘉數位媒體顧問有限公司，首次在公立就服站舉辦徵才活動，釋出文案策劃（行銷企劃人員）、視覺設計師、創意策劃人員（品牌行銷企劃），薪資介於3.5萬至4.5萬，專科以上學歷，熟悉文案的創作方式，具備優異表達才能、文筆精妙、富創意具靈活思維。

中嘉數位公司更釋出產品企劃及行銷企劃，高薪達6萬元，稱霸本周，且再釋出網頁前端工程師及軟體開發工程師等職缺，足見企業積極延攬菁英，增強競爭實力。

餐飲、零售業在內用限制大幅鬆綁政策，以及五倍券加持下，路易莎職人咖啡擴大徵才，釋出30名職缺，總公司行政職缺占三分之一，其中各品牌餐飲管理主管4萬元起薪，還能依學經歷議薪；鑫鼎王餐飲釋出廚務長、外場主任薪，薪資介於3.8萬至4.3萬。

此外，本周徵才廠商還有皇家可口有限公司、微笑單車（YouBike）、全聯、摩斯漢堡、這一鍋餐飲、全家便利商店、中興保全等廠商。

陳信瑜表示，為提高廠商僱用率，市府9月30日公告延長「安穩雇用計畫2.0」計畫，實施期間至明年6月30日，雇用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，詳情可至「台灣就業通」網站。

就服處指出，此次徵才活動地點為10月25日在北投服站舉辦，10月26日在艋舺、西門、內湖就服站舉辦，10月28日在艋舺、信義、南港東明青銀就服站舉辦，29日在西門就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。