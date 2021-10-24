八里區公所推左岸旅遊影片 解不能出國鬱悶心情

受疫情影響，許多民眾因不能出國感到鬱悶，八里區長陳炳仲表示，公所以偽出國線上影片推薦八里不能不吃的在地美食，及熱門打卡景點婚紗廣場，不用出國就能享受八里左岸迷人美食與浪漫知性之旅，一解在家防疫的鬱悶心情，在影片下方留言還可抽區公所特製環保時尚咖啡杯套。

八里區公所經建課長李茂全表示，近期疫情趨緩，中央規定放寬，區公所為推動在地觀光，與八里左岸觀光發展協會及十三行博物館合作，推出不能錯過的八里左岸輕旅行影片https://bit.ly/3m6wKcj。透過影片，介紹來到八里絕對不能錯過的美食、自然、知性的心靈饗宴，更是情侶、三五好友及家庭親子旅遊在後疫情放鬆充電的絕佳去處。

八里左岸觀光發展協會理事長邱毓奇指出，八里觀光產業今年因受疫情影響，尤其渡船頭周邊，許多店家生計受到影響，近期中央發放振興券，希望帶動國旅復甦，八里左岸只要有營業登記的商家皆可使用，另外八里左岸海堤竹筍餐廳、峇里水灣、三豐小吃店等店家亦可使用新北市振興加倍券，歡迎民眾來八里左岸享受新鮮的孔雀蛤、現炸酥香的雙胞胎配上甘甜的甘蔗汁，漫步在渡船頭沙灘欣賞淡水河畔享受悠閒時刻。