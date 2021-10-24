台北客家嘉年華登場 採線上加實體邀五大洲社團參與

台北客家義民嘉年華今天登場，副總統賴清德、台北市長柯文哲、世界客屬總會榮譽會長吳伯雄等人共同擔任正獻官，柯文哲挑擔奉飯踩街活動致詞時，一開始先用客家話跟客家鄉親問好，不過講沒兩句就說，「等等主祭大典的時候，再全部講客家話，那時候再來，那個時候才能全程講完」。

柯文哲表示，2002年開始，客家義民嘉年華是由台北客家委員會接辦，至今已經30多年，台北市與其他縣市的義民嘉年華差別，台北市是都會城市，舉辦方式不一樣，非常強調多元創新。

柯說，台北市是移民城市，不管北客、南客到台北來，所謂的客家文化比較多元，還要爭取年輕人參與，不然都是老人參與，時間久了，慢慢還是會被淘汰掉，加入許多創新元素，一個文化要傳承，不僅每年辦，也必須與儀式結合，還是要挑擔奉飯。

柯文哲說，他是新竹人，新竹的義民廟會成功有秘訣，十五個庄每個庄十五年才輪到一次，因一輩子不知道能輪到幾次，每一次要舉辦就是盛大舉辦，包括流水席等辦得不得了。

柯說，閩南話叫「輸人不輸陣」，新竹義民廟會每一個庄都辦都非常熱烈，也許未來的時候，台北市要思考，台北市的客家義民嘉年華要更多元、創新、有活力，將文化帶進來，找更多人參與，有拚場的效果才能有更多人參加。

今天的客家義民嘉年華也因大雨影響，今天的義民嘉年華，柯文哲挑擔奉飯踩街也淋成落湯雞，走上主祭大典台趕緊用毛巾將頭髮擦乾。

客委會主委徐世勳表示，今年因應疫情，往年千人挑擔踩街形式是採線上線下虛實整合方式轉型。今年的主祭大典也跨越時差與地域限制，邀五大洲各國客家社團代表，一同連線參與，儀式全程網路直播。

今年客家義民嘉年華將客家文化精粹結合數位科技打造線上專區，展現客家文化的內涵與特色，邀請民眾到線上向義民爺祈福求籤，進入身歷其境的3D特展，也可以認識義民嘉年華的發展，還有特色課程、客庄市集，及體驗遊戲等，採線上線下方式，

現場設置祈福牆，期待所有市民透過線上及線下加入義民聯盟，共同實踐「當代藝民精神」。

另外，24日藝文展演活動以客家新潮代為主題，邀請街舞、嘻哈、美聲、民族風等多元音樂創作，讓不同以往的方式，讓大家愛上客家音樂與文化。