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居民控封便道恐釀公安危機 新北市府澄清法定路線是另一條
「群益社區」住戶今陳抗，表示他們40多年來都利用中正路313號1樓出入，如今遭封路恐釀公安危機；新北工務局回應，社區執照所示出入路線為中正路325巷1弄，中正路313號則本為私有地，所以是有相關路線可供疏散的，沒有所謂公安問題，至於社區住戶與地主的私權爭執，建議可協調解決。
新北板橋「群益社區」超過30名住戶在今下午冒雨拉白布條抗議，他們控訴自己40多年來都利用中正路313號1樓作為進出連通道，但建商當初並未將產權過戶給社區住戶，如今產權所有人竟要將連通道路收回，萬一發生火災要逃生或長者要叫救護車時根本進不來，恐會出現公安問題，地主這是公然威脅89戶的生命財產安全。
工務局回應，依照「群益社區」執照竣工圖說，建築物通行路線規劃在社區西南側中正路325巷1弄道路位置，而非中正路313號，且執照卷內也無相關同意書，無法知道中正路313號是否在當初就做為「群益社區」通行道路，所以法定的相關通行、疏散等路線就是中正路325巷1弄，沒有所謂的公安問題。
拆除大隊也說，中正路313號建築屬於私有地，工程基本上就是在合法一樓範圍內去做室內裝修，因此無法判定為違章建築去拆除。工務局強調，有關住戶提到65年時建商的承諾事項，屬雙方私權爭執，應該請雙方協調解決、洽各地區公所協調委員會進行調解或逕循司法途徑協調解決。
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