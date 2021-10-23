國道1大華系統至汐止拓寬 平面拓寬、高架道2方案出爐
國道1號大華系統至汐止交流道拓寬案，高速公路局今天舉行地方說明會，提出兩個方案，一是平面道路拓寬，工程期間8.25年，經費約15.4億元；二是新建高架道路，工程期間9.25年，經費約105億元。兩案各有利弊，民眾盼再評估。
高速公路局今天分別在汐止及基隆舉行「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」說明會，提出兩方案，一是平面道路拓寬：範圍由7K+305~11K+850，兩側各拓寬一個車道，用地範圍需拆遷兩處建物、工程期間8.25年，經費約15.4億元；二是新建高架道路：範圍由7K+305～13K+280，新建高架道路北上南下各兩個車道，用地範圍需要拆遷8處建物、工程期間9.25年，經費約105億元。
交通部高速公路局副局長廖肇昌表示，過去他曾住過百福社區，深切了解到基隆端居民的需求，尤其是國道一號汐止、基隆的龐大通勤、運輸車潮，所以高速公路局規劃了兩個方案，平面道路的拓寬方案，還有高架道路的拓寬方案，就是希望可以解決汐止基隆端的問題。
立委蔡適應表示，希望高公局從大數據來看國道拓寬，因為此次的數據並未說明從基隆上國道，跨過汐止的車輛，或下汐止交流道的車輛數據，若下汐止的車輛較多，則平面道路拓寬方案較為妥善，但是跨過汐止的車輛較多的話，則是高架道路較符合使用者需求。
立委邱臣遠說，基隆端車流多以行駛主線平面為主，高架方案的轉移效果恐不佳，且施工風險高，工期長、經費高，用地取得及拆遷恐衝擊附近居民權益，平面方案較為可行，邱臣遠委員表示，高公局除應持續彙整相關單位及專家意見外，更應持續辦理地方說明會，就規劃方案可能對居民造成的影響持續說明與溝通。
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