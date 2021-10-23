快訊

罷免案通過 陳柏惟吐感言：我沒有輸

新北114名「環保小局長」上任 稽查空汙淨零碳納課程

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
今育樂營融合八大環保主題的專業知識，其中「地球說不能邊吃邊掉」，以惜食為主題，了解栽種過程不易，不能再輕易的浪費。。圖／新北市環保局提供
今育樂營融合八大環保主題的專業知識，其中「地球說不能邊吃邊掉」，以惜食為主題，了解栽種過程不易，不能再輕易的浪費。。圖／新北市環保局提供

第9屆新北市環保小局長開課，新北環保局表示，課程設計結合國際趨勢和在地議題，並從遊戲中學習環保各項領域和實作，讓今年114位小局長們大呼「好玩又有趣」，也藉此對下一代傳遞環保理念的重要性，並讓環保觀念落實於新型態安全生活模式中。

新北今舉辦第9屆「環保小局長育樂營暨授證典禮」，課程設計結合國際趨勢和在地議題，包含國際現正熱議的淨零碳行動、空氣污染、公害稽查等，期待在兼顧防疫和教育下，對下一代傳遞環保理念的重要性。

環保局指出，今年共有114位國小學生就任「環保小局長」，營隊安排了環保系列課程探索及環保知識大會考，從各式課程、遊戲中學習環保各項領域和實作，讓小局長們大呼「好玩又有趣」，環保局也希望藉此讓環保觀念落實於新型態安全生活模式中。

環保局說明，今日育樂營融合八大環保主題的專業知識，包括「水足跡小學堂」，透過角色扮演體驗產品製造過程的水足跡，進而珍惜水資源；「水污染追追追」，進入環境檢驗氛圍，瞭解水污染檢驗追查過程；「空氣品質護衛隊」則是從生活周遭案例介紹空氣污染，以保護自己；「認識公害稽查-小小兵探險趣」透過知名卡通認識環保稽查，以及遇到公害情況檢舉流程。

「生活中的綠色標章」教導選擇低污染、低消耗的生活方式；「我是節電高手」，讓人了解家庭及學校中如何節能減碳，替地球減碳又降溫；「玩回收Let’s Go」藉活潑解說引導思考生活中常見的廢棄物特性及正確的回收分類；「地球說不能邊吃邊掉」，以惜食為主題，了解栽種過程不易，不能再輕易的浪費。

局長程大維指出，「環保小局長」計畫推舉辦多年，從102年已培訓了826位環保小局長，已成為新北甚至全國環保教育營隊品牌，計畫的核心價值在於實踐，並以「帶著走，回家立刻派上用場」的設計理念為主軸，透過今育樂營、未來「環保小局長12堂課」，以及持續發行的「環保小局長雙月刊」，期待所有環保小局長能從小建立環保觀念及知識，為環境保護盡一分心力。

今年共有114位國小學生就任「環保小局長」，營隊安排了環保系列課程探索及環保知識大會考，從各式課程、遊戲中學習環保各項領域和實作，讓小局長們大呼「好玩又有趣」。圖／新北市環保局提供
今年共有114位國小學生就任「環保小局長」，營隊安排了環保系列課程探索及環保知識大會考，從各式課程、遊戲中學習環保各項領域和實作，讓小局長們大呼「好玩又有趣」。圖／新北市環保局提供
第9屆新北市環保小局長開課，吸引不少「小局長」們參加。圖／新北市環保局提供
第9屆新北市環保小局長開課，吸引不少「小局長」們參加。圖／新北市環保局提供
新北今舉辦第9屆「環保小局長育樂營暨授證典禮」，課程設計結合國際趨勢和在地議題，包含國際現正熱議的淨零碳行動、空氣污染、公害稽查等。圖／新北市環保局提供
新北今舉辦第9屆「環保小局長育樂營暨授證典禮」，課程設計結合國際趨勢和在地議題，包含國際現正熱議的淨零碳行動、空氣污染、公害稽查等。圖／新北市環保局提供

延伸閱讀

最貴蚊子館花蓮環科求活化 縣府提案租期延長到20年

家長怨「加倍奉還」學生無手機不能抽獎 新北：可綁家長手機註冊

工廠冒黑煙民眾憂空汙 屏東衛生局稽查疑似製作偽藥

新北：第12輪疫苗接種率高 沒有第2劑AZ棄打狀況

相關新聞

劍潭青年活動中心促參案 議員批：北市府替救國團打造

救國團劍潭青年活動中心長期經營旅館業卻未領有旅館執照，與市府土地租約到2024年底，屆期房地產權即贈與市府。台北市議員梁...

40年便道遭封火災恐難逃生 板橋社區要向侯友宜陳情

「群益社區」住戶40年來都利用中正路313號1樓進出社區，近日新地主卻將該地封閉施工，住戶憂心恐造成公安危機，尤其長者叫...

新店大鵬抽水站箱涵將施工 工期300天需提前改道

為增加新店區防洪能力，新北水利局將從10月下旬開始進行「大鵬抽水站新建工程」，過路段箱涵工期約為300天，並分階段施工，...

北投七星、七虎公園翻新 河岸親水風貌新設景觀橋

台北知名的泡湯公園「七星公園」與「七虎公園」有新風貌，北市公園處推動「北投再生計畫」，將這兩個公園進行改善，包括新設景觀...

淡水飯店爽占公地害人車爭道 市府擴增人行道還地於民

淡海地區有飯店占用公有地當作迎賓空間，亦有民眾做私人停車使用，造成行人通行時被迫與汽機車爭道。新北工務局表示，目前飯店已...

家長怨「加倍奉還」學生無手機不能抽獎 新北：可綁家長手機註冊

新北市政府今年度推出「加倍奉還」專案，但有家長反映，不是每個學生都有手機可以參加抽獎，也不能用家長手機來註冊，新北市經發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。