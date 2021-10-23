新北114名「環保小局長」上任 稽查空汙淨零碳納課程

第9屆新北市環保小局長開課，新北環保局表示，課程設計結合國際趨勢和在地議題，並從遊戲中學習環保各項領域和實作，讓今年114位小局長們大呼「好玩又有趣」，也藉此對下一代傳遞環保理念的重要性，並讓環保觀念落實於新型態安全生活模式中。

新北今舉辦第9屆「環保小局長育樂營暨授證典禮」，課程設計結合國際趨勢和在地議題，包含國際現正熱議的淨零碳行動、空氣污染、公害稽查等，期待在兼顧防疫和教育下，對下一代傳遞環保理念的重要性。

環保局指出，今年共有114位國小學生就任「環保小局長」，營隊安排了環保系列課程探索及環保知識大會考，從各式課程、遊戲中學習環保各項領域和實作，讓小局長們大呼「好玩又有趣」，環保局也希望藉此讓環保觀念落實於新型態安全生活模式中。

環保局說明，今日育樂營融合八大環保主題的專業知識，包括「水足跡小學堂」，透過角色扮演體驗產品製造過程的水足跡，進而珍惜水資源；「水污染追追追」，進入環境檢驗氛圍，瞭解水污染檢驗追查過程；「空氣品質護衛隊」則是從生活周遭案例介紹空氣污染，以保護自己；「認識公害稽查-小小兵探險趣」透過知名卡通認識環保稽查，以及遇到公害情況檢舉流程。

「生活中的綠色標章」教導選擇低污染、低消耗的生活方式；「我是節電高手」，讓人了解家庭及學校中如何節能減碳，替地球減碳又降溫；「玩回收Let’s Go」藉活潑解說引導思考生活中常見的廢棄物特性及正確的回收分類；「地球說不能邊吃邊掉」，以惜食為主題，了解栽種過程不易，不能再輕易的浪費。