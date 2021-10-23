劍潭青年活動中心促參案 議員批：北市府替救國團打造

救國團劍潭青年活動中心長期經營旅館業卻未領有旅館執照，與市府土地租約到2024年底，屆期房地產權即贈與市府。台北市議員梁文傑指出，北市府今年1月公告徵求民間提案參與投資，但內容全朝旅館業規畫，且目前僅救國團一家申請人，疑替救國團未來的經營鋪路，要求先暫停此促參案。北市觀傳局指出，此案目尚未定案，將通過公聽會，聽取各方意見及需求，評估園區規畫方向。

梁文傑指出，劍潭活動中心之地點佳，規畫促參案應有更好的方案，過去產發局也曾提出該地點適合當作會展中心，也有人提出應為長照養護中心，這些都是很好的政策方向，且台北市目前不缺旅館，觀傳局自己都承認台北市旅館業已供過於求，北市府不應假促參之名，讓救國團延續劍潭活動中心經營權。

過去救國團長期經營旅館業但卻未領有旅館執照，為解決此一問題，中央在2015年發布落日條款，救國團須於2025年前取得旅館登記才能繼續經營。梁文傑說，北市財政局今年1月底針對劍潭活動中心促參案政策公告內容，不論消防、土地管制規定等需求，全都是朝旅館業規畫，結果最後只有救國團一家提案。

梁文傑說，現在北市會展基金會的會展場地，有花博這一塊場地出租，但不是真正的會展產業，大公司不會去花博開會，因為沒有住宿的地方，也沒有適當會議中心，劍潭很適合，為什麼當初產發局的提案不見了？是不是要幫救國團未來經營權鋪路？

觀傳局長劉奕霆指出，這個案子有辦理公告，所有人都可以提出，市府依程序辦理審核，前目尚未定案。後續會透過召開公聽會，邀請專家學者、議員、里長及公協會等單位參與，聽取各方意見及需求，以評估該園區未來規畫方向。

財政局也指出，市府110年1月27日公告徵求劍潭活動中心民間自行規畫參與投資案，考量給予投資人彈性評估需求，並未限定特定公共建設項目，只要提案符合促進民間參與公共建設法、都市計畫法及建築法等相關法令規定均可提出申請。

財政局表示，此案屬政府提供土地、設施案件，市府有義務向申請人提醒及說明基地、建物本身相關限制，以利申請人審慎評估規畫，依現有都市計畫規定，土地用分區屬風景區及道路用地，並沒有僅限做觀光旅館使用。