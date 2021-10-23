新店大鵬抽水站箱涵將施工 工期300天需提前改道
為增加新店區防洪能力，新北水利局將從10月下旬開始進行「大鵬抽水站新建工程」，過路段箱涵工期約為300天，並分階段施工，請民眾在經過時注意並提前改道。
水利局指出，新店區「大鵬抽水站新建工程」將於10月下旬起至明年8月下旬進行抽水站過路箱涵新建工程，工程範圍為新店區環河路、中正路及大鵬橫移門便道，工區限速30公里，請用路人注意及提前改道。
水利局說明，工程過路段箱涵工期約為300天，為避免影響交通分為12階段施工，其中第0至第6階段，辦理環河路箱涵明挖，將影響環河路由台北市往新店方向直行及左轉中正路的行駛車輛，另請秀朗橋下環河路匝道往台北方向車輛需配合匝道儀控管制小心行駛及減速慢行，此階段施作約125天；另第7至12階段，後續將於施作前另行公告知會用路人。
水利局提醒，目前已請施工廠商於施作前在現場張貼告示牌，請民眾行經工區時遵行相關指示行駛，並遵照管制人員及相關指示行車。
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