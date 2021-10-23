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北投七星、七虎公園翻新 河岸親水風貌新設景觀橋

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
七星與七虎公園的河岸親水風貌大改變，還新設一座景觀橋。圖／公園處提供
七星與七虎公園的河岸親水風貌大改變，還新設一座景觀橋。圖／公園處提供

台北知名的泡湯公園「七星公園」與「七虎公園」有新風貌，北市公園處推動「北投再生計畫」，將這兩個公園進行改善，包括新設景觀跨橋、改善河岸風貌及多功能遊樂場。公園處表示，改變後的公園營造為北投溫泉入口門戶的新亮點，在新北投車站月台就能看見公園風貌，呈現濃厚的溫泉文化。

公園處表示，七星與七虎公園剛完成水岸空間更新，從新北投捷運車廂步出月台，除了嗅到濃郁的硫磺味，一眼望下去，就能看到公園的新風貌。

處長黃淑如指出，北投是台灣北部溫泉文化的發展根源，而七星及七虎公園恰恰位於青磺、北投溪、白磺溪和磺港溪的交匯處，北市府推動「北投再生計畫」，將2處公園進行改善，希望透過北投溪、磺港溪的串連，導入北投濃濃的溫泉文化，營造為北投溫泉入口門戶的新亮點。

黃淑如說，原本溪岸堤壁景觀樣式紛雜，水岸空間重生是更新的重要課題，這次設計延續北投生態博物園區的人字砌磚，統一水岸的景觀。園區還新設景觀跨橋，以鋼構烤漆中式風格，跨距約14.4米，連接水岸二側，水岸空間設置有親水階梯平台，護岸工程由安山岩人工鑿砌而成，讓河道更自然。

 此外，公園處還改善了多功能遊樂場，讓大小朋友盡情遊玩。公園處說，從捷運新北投出發，可先到七星公園，泡泡獨有含鐳元素青磺泉的「手湯」，接著往北投公園及地熱谷方向漫步，參觀北投公園各個知名景點，如百年石橋、北投圖書館、溫泉博物館，再到北投露天溫泉泡湯，回程後再到七虎公園樹影劇場休憩，為旅程畫下句點。

七星、七虎公園內的遊樂設施一併更新優化。圖／公園處提供
七星、七虎公園內的遊樂設施一併更新優化。圖／公園處提供
河岸砌石景觀一致，減少視覺紛亂，設計師還在牆上偷塞了一顆彩蛋「愛心石」。圖／公園處提供
河岸砌石景觀一致，減少視覺紛亂，設計師還在牆上偷塞了一顆彩蛋「愛心石」。圖／公園處提供

北投 溫泉 新北

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