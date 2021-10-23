北投七星、七虎公園翻新 河岸親水風貌新設景觀橋

台北知名的泡湯公園「七星公園」與「七虎公園」有新風貌，北市公園處推動「北投再生計畫」，將這兩個公園進行改善，包括新設景觀跨橋、改善河岸風貌及多功能遊樂場。公園處表示，改變後的公園營造為北投溫泉入口門戶的新亮點，在新北投車站月台就能看見公園風貌，呈現濃厚的溫泉文化。

公園處表示，七星與七虎公園剛完成水岸空間更新，從新北投捷運車廂步出月台，除了嗅到濃郁的硫磺味，一眼望下去，就能看到公園的新風貌。

處長黃淑如指出，北投是台灣北部溫泉文化的發展根源，而七星及七虎公園恰恰位於青磺、北投溪、白磺溪和磺港溪的交匯處，北市府推動「北投再生計畫」，將2處公園進行改善，希望透過北投溪、磺港溪的串連，導入北投濃濃的溫泉文化，營造為北投溫泉入口門戶的新亮點。

黃淑如說，原本溪岸堤壁景觀樣式紛雜，水岸空間重生是更新的重要課題，這次設計延續北投生態博物園區的人字砌磚，統一水岸的景觀。園區還新設景觀跨橋，以鋼構烤漆中式風格，跨距約14.4米，連接水岸二側，水岸空間設置有親水階梯平台，護岸工程由安山岩人工鑿砌而成，讓河道更自然。