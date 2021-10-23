快訊

不斷更新／陳柏惟罷免案票數拉鋸戰 即時開票看這裡

台大校長管中閔不續任 教育部回應

台南大內辦社造成果展、「品味大內」行銷影片首映會

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南大內辦社造成果展、「品味大內」影片首映會。圖／區公所提供
台南大內辦社造成果展、「品味大內」影片首映會。圖／區公所提供

台南市大內區公所為記錄、保存行銷大內之美，今天在南瀛天文館舉辦社區營造成果展-「品味大內」影片首映會。大內區長李義隆說，今年在市府文化局輔導社區營造計畫盤點區內的人文產地景資源，整合自然、人文、觀光、社區、產業等面向，以發掘深度文化體驗為主軸，拍攝、製作觀光文化行銷影片-「品味大內」，希望透過短短的3分鐘畫面，將大內最美的一面呈現給觀眾，讓觀眾一起徜徉大內之美，感受大內的獨特魅力。

大內公所與天文館合辦的這場成果展，民眾欣賞成果展還有音樂饗宴、氣球魔術秀以及漫遊農特市集；公所還舉辦防災、防疫與廉政宣導並提供限量甜根子草工藝DIY、防災防疫宣導手作DIY及親子闖關等活動；與天文館辦「大內行-天文X人文X水文微旅行」，由社造導覽解說員帶領遊客深入走讀大內，遠眺曾文溪流域水世界、踏訪二溪月世界惡地地形及星星的故鄉-曲溪社區人文巡禮，了解聚落歷史文化，晚上更融入天文觀星，來一場上知天文、下知地理充滿歷史人文特色旅程。

李義隆說，「品味大內」成果展首映會後，將陸續於官網及南瀛天文館等平台上架播映，讓大內人文風情得以流傳，讓更多人認識大內，看見大內，細細咀嚼品味後，愛上大內。

台南大內辦社造成果展、「品味大內」影片首映會。圖／區公所提供
台南大內辦社造成果展、「品味大內」影片首映會。圖／區公所提供
台南大內辦社造成果展、「品味大內」影片首映會。圖／區公所提供
台南大內辦社造成果展、「品味大內」影片首映會。圖／區公所提供
台南大內辦社造成果展、「品味大內」影片首映會。圖／區公所提供
台南大內辦社造成果展、「品味大內」影片首映會。圖／區公所提供
台南大內辦社造成果展、「品味大內」影片首映會。圖／區公所提供
台南大內辦社造成果展、「品味大內」影片首映會。圖／區公所提供

南瀛天文館 社區營造 DIY

延伸閱讀

史詩級台劇拍攝祕境！穿梭「斯卡羅」上山下海遊古城　展開自然人文巡禮

感受獨一無二的社區態度 台東限定社造周六日辦成果展

「跟菱在一起」台南官田社造成果展10/23菱角節登場

從人文跨域生態 南投文史作家潘樵獲環教獎優等

相關新聞

淡水飯店爽占公地害人車爭道 市府擴增人行道還地於民

淡海地區有飯店占用公有地當作迎賓空間，亦有民眾做私人停車使用，造成行人通行時被迫與汽機車爭道。新北工務局表示，目前飯店已...

家長怨「加倍奉還」學生無手機不能抽獎 新北：可綁家長手機註冊

新北市政府今年度推出「加倍奉還」專案，但有家長反映，不是每個學生都有手機可以參加抽獎，也不能用家長手機來註冊，新北市經發...

劍潭青年活動中心促參案 議員批：北市府替救國團打造

救國團劍潭青年活動中心長期經營旅館業卻未領有旅館執照，與市府土地租約到2024年底，屆期房地產權即贈與市府。台北市議員梁...

新店大鵬抽水站箱涵將施工 工期300天需提前改道

為增加新店區防洪能力，新北水利局將從10月下旬開始進行「大鵬抽水站新建工程」，過路段箱涵工期約為300天，並分階段施工，...

北投七星、七虎公園翻新 河岸親水風貌新設景觀橋

台北知名的泡湯公園「七星公園」與「七虎公園」有新風貌，北市公園處推動「北投再生計畫」，將這兩個公園進行改善，包括新設景觀...

40年便道遭封火災恐難逃生 板橋社區要向侯友宜陳情

「群益社區」住戶40年來都利用中正路313號1樓進出社區，近日新地主卻將該地封閉施工，住戶憂心恐造成公安危機，尤其長者叫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。