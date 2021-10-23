台南大內辦社造成果展、「品味大內」行銷影片首映會

台南市大內區公所為記錄、保存行銷大內之美，今天在南瀛天文館舉辦社區營造成果展-「品味大內」影片首映會。大內區長李義隆說，今年在市府文化局輔導社區營造計畫盤點區內的人文產地景資源，整合自然、人文、觀光、社區、產業等面向，以發掘深度文化體驗為主軸，拍攝、製作觀光文化行銷影片-「品味大內」，希望透過短短的3分鐘畫面，將大內最美的一面呈現給觀眾，讓觀眾一起徜徉大內之美，感受大內的獨特魅力。

大內公所與天文館合辦的這場成果展，民眾欣賞成果展還有音樂饗宴、氣球魔術秀以及漫遊農特市集；公所還舉辦防災、防疫與廉政宣導並提供限量甜根子草工藝DIY、防災防疫宣導手作DIY及親子闖關等活動；與天文館辦「大內行-天文X人文X水文微旅行」，由社造導覽解說員帶領遊客深入走讀大內，遠眺曾文溪流域水世界、踏訪二溪月世界惡地地形及星星的故鄉-曲溪社區人文巡禮，了解聚落歷史文化，晚上更融入天文觀星，來一場上知天文、下知地理充滿歷史人文特色旅程。

李義隆說，「品味大內」成果展首映會後，將陸續於官網及南瀛天文館等平台上架播映，讓大內人文風情得以流傳，讓更多人認識大內，看見大內，細細咀嚼品味後，愛上大內。