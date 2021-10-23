40年便道遭封火災恐難逃生 板橋社區要向侯友宜陳情

「群益社區」住戶40年來都利用中正路313號1樓進出社區，近日新地主卻將該地封閉施工，住戶憂心恐造成公安危機，尤其長者叫救護車或發生火災時的逃難都將成為問題，因此他們今日下午冒雨拉白布條陳抗，並向侯友宜喊話先協助打開路障，再來做後續協調，以保障住戶生命財產安全。

新北板橋「群益社區」超過30名住戶在今下午冒雨拉白布條抗議，他們控訴自己40多年來都利用中正路313號1樓作為進出連通道，但建商當初並未將產權過戶給社區住戶，如今產權所有人竟要將連通道路收回，令他們相當不滿。

住戶批評「封閉道路沒良心！」，該巷新地主在購買後在本月12日告知要施工，結果3天後就在通道上築起圍牆，那萬一發生火災要逃生時，或長者要叫救護車時根本進不來，恐會出現公安問題，地主這是公然威脅89戶的生命財產安全。

住戶也向新北市長侯友宜喊話「為市民守住公安底線」，應該先協助打開路障，確保安全考量及意外發生時逃生機制，再來做後續有關調解私權及官司問題的協調。

住戶還透露，他們在15日就報拆圍牆，但拆除大隊回應說，這還要會同板橋區公所、地政事務所、工務局使用管理科、城鄉發展局等單位，程序相當繁瑣，希望市府能協調來真正解決問題。

住戶代表人歐東華在今日抗議也宣布，25日是地主「揚言要施工」的日子，請所有住戶為了阻擋施工，盡量請假參加早上7時50分的集合抗議；並接著在當天8時30分之前到市府門口集合，向侯友宜陳情抗議。