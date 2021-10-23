快訊

高雄轎車闖紅燈拒檢不停連撞5車 警開3槍仍逃逸

等第13輪混打出現AZ棄打潮？ 陳時中駁：接種率近9成最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市勞教課程開放報名 免費派任講師上課

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

北市免費勞動教育課程報名開跑，勞動局長陳信瑜表示，今年開放受理80場次，事業單位可以提出申請，勞動局將派任講師前往授課，或是讓以視訊方式教學，學員不必群聚也可進行線上學習，即日起開放申請，截止日期為10月31日。

北市勞動局與事業單位共同辦理免費的勞動教育課程，歷年來皆有上千人參與課程，陳信瑜指出，今年度課程包括「勞動條件及勞資關係促進」、「性別主流化」及「職場安全維護」三大主題，事業單位提出申請，勞動局便會派任講師前往授課。因應疫情避免群聚，開放透過事業單位運用自有的視訊設備，講師以遠距教學方式授課，學員也能在異地上課做到防疫與學習。

根據勞動局統計，從2018年至2020年期間，共受理200多場勞動教育課程，累計參與人數超過8000人；今年受到疫情升溫，來到三級警戒，勞動局透過調整計畫增加視訊授課方式，突破疫情限制，增加事業單位辦課意願，已接獲30場次申請、預計有1000人受益。

勞動局說明，只要是北市登記立案的事業單位，且參訓的資方人數不超過參訓總人數30％，就符合申請資格，無須負擔講師費用。

疫情 北市 遠距教學

延伸閱讀

北市推青年職涯儲值護照 新鮮人尋職最高領1.5萬

台北給你罩 青年職涯儲值護照新鮮人尋職領1萬5

北市就服處徵才提供536個工作機會 最高薪達85K

北市銀髮服務據點開幕 拚年底促300人就業

相關新聞

淡水飯店爽占公地害人車爭道 市府擴增人行道還地於民

淡海地區有飯店占用公有地當作迎賓空間，亦有民眾做私人停車使用，造成行人通行時被迫與汽機車爭道。新北工務局表示，目前飯店已...

家長怨「加倍奉還」學生無手機不能抽獎 新北：可綁家長手機註冊

新北市政府今年度推出「加倍奉還」專案，但有家長反映，不是每個學生都有手機可以參加抽獎，也不能用家長手機來註冊，新北市經發...

影／第12期第1階段疫苗開打 侯友宜：醫護負荷最大挑戰

第十二輪第一階論疫苗施打從10月22日至27日，新北市長侯友宜今日前往五股工商展覽館接種站關心接種情形，感謝醫護同仁辛勞...

提升效益 淡海輕軌2站擴大開發

新北市淡海輕軌第一期在去年11月15日通車，但有2站位於保護區或鄰近飛彈基地限高管制，無法開發，被新北審計處質疑影響營收...

捷運幸福站停車場動工 後年完工

新北市新莊區捷運幸福站新建停車場昨天動工，預計後年完工，可提供近500個汽、機車停車位，紓解在地居民和轉乘捷運停車需求。...

讓孩子遠離3C玩旋風球 協會捐球拍進校園推廣

新北市旋風球運動發展協會近年積極推廣「旋風球」運動，成員募資捐了上萬組旋風球拍至新北200多所學校，讓他們開課、辦社團，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。