北市勞教課程開放報名 免費派任講師上課

北市免費勞動教育課程報名開跑，勞動局長陳信瑜表示，今年開放受理80場次，事業單位可以提出申請，勞動局將派任講師前往授課，或是讓以視訊方式教學，學員不必群聚也可進行線上學習，即日起開放申請，截止日期為10月31日。

北市勞動局與事業單位共同辦理免費的勞動教育課程，歷年來皆有上千人參與課程，陳信瑜指出，今年度課程包括「勞動條件及勞資關係促進」、「性別主流化」及「職場安全維護」三大主題，事業單位提出申請，勞動局便會派任講師前往授課。因應疫情避免群聚，開放透過事業單位運用自有的視訊設備，講師以遠距教學方式授課，學員也能在異地上課做到防疫與學習。

根據勞動局統計，從2018年至2020年期間，共受理200多場勞動教育課程，累計參與人數超過8000人；今年受到疫情升溫，來到三級警戒，勞動局透過調整計畫增加視訊授課方式，突破疫情限制，增加事業單位辦課意願，已接獲30場次申請、預計有1000人受益。

勞動局說明，只要是北市登記立案的事業單位，且參訓的資方人數不超過參訓總人數30％，就符合申請資格，無須負擔講師費用。