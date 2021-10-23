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淡水飯店爽占公地害人車爭道 市府擴增人行道還地於民

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
淡海地區有飯店占用公有地當作迎賓空間，新北工務局以「新北美樂地2.0」專案進行處理，要求由飯店自行拆除占用違建，並擴增人行道及鋪面更新。圖／新北市工務局提供
淡海地區有飯店占用公有地當作迎賓空間，新北工務局以「新北美樂地2.0」專案進行處理，要求由飯店自行拆除占用違建，並擴增人行道及鋪面更新。圖／新北市工務局提供

淡海地區有飯店占用公有地當作迎賓空間，亦有民眾做私人停車使用，造成行人通行時被迫與汽機車爭道。新北工務局表示，目前飯店已經拆除違建，市府團隊也擴增人行道及鋪面更新，並保留原有景觀魚池，提供民眾休憩及觀賞場所還地於民。

新北市淡水區淡海路與淡海路165巷路口人行道，鄰近捷運輕軌漁人碼頭站，過去遭當地飯店占用公有土地當做迎賓空間使用，附近民眾也拿來做私人停車使用，影響行人通行，甚至造成行人被迫與汽機車爭道。

工務局指出，在得知相關情況後，市府團隊以「新北美樂地2.0」專案進行處理，要求由飯店自行拆除占用違建，並由市府相關單位進行後續改善。

養工處說明，該地段活化土地全長約85公尺、寬度約9公尺，總經費約449萬，在人行道重新調整後，養工處補助淡水區公所225萬辦理工程改善，公所重新安排路面刨鋪，將原本高低不平的柏油路面加以整平，解決柏油路面銜接平順的問題，打造舒適的人行及車行空間。

養工處提到，現況除了新增平均寬度約2.5公尺的人行道空間外，也在不影響行人通行情形下，特別保留飯店既有景觀魚池，提供民眾休憩及觀賞場所還地於民，並協調商家自行維護管理，提升都市街道景觀；在餘裕空間也設置連續草皮綠帶及15格機車位供民眾使用，整體改善工程已於本月19日完成。

工務局近來積極推動「新北美樂地2.0」專案，工務局長詹榮鋒強調，「點亮．新北美樂地」專案運用有限資源為市民帶來更多「美樂地」，未來也將持續加強利用閒置市有地或遭占用的公有地，活化為公有停車場、公園綠地等設施，為市民創造土地最大使用價值。

淡海地區有飯店占用公有地當作迎賓空間，新北工務局以「新北美樂地2.0」專案進行處理，要求由飯店自行拆除占用違建。圖／新北市工務局提供
淡海地區有飯店占用公有地當作迎賓空間，新北工務局以「新北美樂地2.0」專案進行處理，要求由飯店自行拆除占用違建。圖／新北市工務局提供
新北市淡水區淡海路與淡海路165巷路口人行道，鄰近捷運輕軌漁人碼頭站，附近有民眾拿來做私人停車使用，影響行人通行，甚至造成行人被迫與汽機車爭道。圖／新北市工務局提供
新北市淡水區淡海路與淡海路165巷路口人行道，鄰近捷運輕軌漁人碼頭站，附近有民眾拿來做私人停車使用，影響行人通行，甚至造成行人被迫與汽機車爭道。圖／新北市工務局提供
淡海地區有飯店占用公有地當作迎賓空間，新北工務局以「新北美樂地2.0」專案進行處理，要求由飯店自行拆除占用違建。圖／新北市工務局提供
淡海地區有飯店占用公有地當作迎賓空間，新北工務局以「新北美樂地2.0」專案進行處理，要求由飯店自行拆除占用違建。圖／新北市工務局提供
新北工務局以「新北美樂地2.0」專案處理遭占用公有地，擴增人行道及鋪面更新。圖／新北市工務局提供
新北工務局以「新北美樂地2.0」專案處理遭占用公有地，擴增人行道及鋪面更新。圖／新北市工務局提供
淡海地區有飯店占用公有地當作迎賓空間，新北工務局以「新北美樂地2.0」專案進行處理，要求由飯店自行拆除占用違建，並保留原有景觀魚池，提供民眾休憩及觀賞場所還地於民。圖／新北市工務局提供
淡海地區有飯店占用公有地當作迎賓空間，新北工務局以「新北美樂地2.0」專案進行處理，要求由飯店自行拆除占用違建，並保留原有景觀魚池，提供民眾休憩及觀賞場所還地於民。圖／新北市工務局提供

人行道 違建

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